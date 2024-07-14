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Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь с тушением пожара - РИА Новости, 14.07.2024
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23:42 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/vlasti-1959659481.html
Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь с тушением пожара
Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь с тушением пожара - РИА Новости, 14.07.2024
Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь с тушением пожара
Власти Новороссийска попросили добровольцев на квадроциклах и горных мотоциклах помочь с тушением пожара в районе поселка Дюрсо - подвозить воду спасателям в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:42
2024-07-14T23:42
происшествия
сергей алтухов
госдума рф
ка-32
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новороссийск
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Власти Новороссийска попросили добровольцев на квадроциклах и горных мотоциклах помочь с тушением пожара в районе поселка Дюрсо - подвозить воду спасателям в горы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 62 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. "Нужны добровольцы на квадроциклах, на горных мотоциклах, чтобы помогать спасателям в горы подвозить воду", - сказали в пресс-службе. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате пожара есть один пострадавший - охранник базы отдыха "Голубая волна", который получил ожоги двух предплечий, от госпитализации он отказался. По словам депутата Госдумы Сергея Алтухова, из-за пожара также поступил ряд обращений от эвакуированных с жалобами на интоксикацию.
https://ria.ru/20240714/kuban-1959658396.html
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происшествия, сергей алтухов, госдума рф, ка-32, ми-8 амтш, новороссийск
Происшествия, Сергей Алтухов, Госдума РФ, Ка-32, Ми-8 АМТШ, Новороссийск
Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь с тушением пожара

Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь с тушением пожара у Дюрсо

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Власти Новороссийска попросили добровольцев на квадроциклах и горных мотоциклах помочь с тушением пожара в районе поселка Дюрсо - подвозить воду спасателям в горы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 62 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно.
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Эвакуированных с баз отдыха на Кубани людей перевозят в безопасное место
Вчера, 23:27
«
"Нужны добровольцы на квадроциклах, на горных мотоциклах, чтобы помогать спасателям в горы подвозить воду", - сказали в пресс-службе.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате пожара есть один пострадавший - охранник базы отдыха "Голубая волна", который получил ожоги двух предплечий, от госпитализации он отказался. По словам депутата Госдумы Сергея Алтухова, из-за пожара также поступил ряд обращений от эвакуированных с жалобами на интоксикацию.
Жителей Дюрсо предупреждают о возможной эвакуации из-за лесного пожара - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Краснодарский Абрау начали готовить к возможной эвакуации из-за пожара
Вчера, 21:22
 
ПроисшествияСергей АлтуховГосдума РФКа-32Ми-8 АМТШНовороссийск
 
 
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