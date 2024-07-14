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Причину схода грузовых вагонов с рельсов под Воронежем устанавливают - РИА Новости, 14.07.2024
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16:50 14.07.2024 (обновлено: 23:57 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/vagon-1959603099.html
Причину схода грузовых вагонов с рельсов под Воронежем устанавливают
Причину схода грузовых вагонов с рельсов под Воронежем устанавливают - РИА Новости, 14.07.2024
Причину схода грузовых вагонов с рельсов под Воронежем устанавливают
Девять грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов в Воронежской области, задержек в движении поездов не допущено, сообщает Московская межрегиональная... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:50
2024-07-14T23:57
происшествия
воронежская область
московская межрегиональная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Девять грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов в Воронежской области, задержек в движении поездов не допущено, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.Ранее Юго-Восточная железная дорога сообщала, что в 13:45 мск на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. Как отмечает ЮВЖД, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.&quot;По предварительным данным, сегодня днем на станции Лиски произошел сход девяти грузовых вагонов поезда с зерном. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Задержек в движении поездов не допущено&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что по факту произошедшего Лискинской транспортной прокуратурой организована проверка.Позже Западный МСУТ СК России в Telegram-канале сообщил о сходе семи вагонов поезда.
https://ria.ru/20240629/vagony-1956318107.html
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происшествия, воронежская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Причину схода грузовых вагонов с рельсов под Воронежем устанавливают

В Воронежской области устанавливают причину схода грузовых вагонов с рельсов

© Фото : соцсетиНесколько вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области
Несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Девять грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов в Воронежской области, задержек в движении поездов не допущено, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее Юго-Восточная железная дорога сообщала, что в 13:45 мск на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. Как отмечает ЮВЖД, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
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В Оренбуржье шесть вагонов с цементом сошли с рельсов
29 июня, 14:16
«

"По предварительным данным, сегодня днем на станции Лиски произошел сход девяти грузовых вагонов поезда с зерном. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Задержек в движении поездов не допущено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту произошедшего Лискинской транспортной прокуратурой организована проверка.
Позже Западный МСУТ СК России в Telegram-канале сообщил о сходе семи вагонов поезда.
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ПроисшествияВоронежская областьМосковская межрегиональная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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