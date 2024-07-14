https://ria.ru/20240714/vagon-1959603099.html

Причину схода грузовых вагонов с рельсов под Воронежем устанавливают

Причину схода грузовых вагонов с рельсов под Воронежем устанавливают - РИА Новости, 14.07.2024

Причину схода грузовых вагонов с рельсов под Воронежем устанавливают

Девять грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов в Воронежской области, задержек в движении поездов не допущено, сообщает Московская межрегиональная... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:50

2024-07-14T16:50

2024-07-14T23:57

происшествия

воронежская область

московская межрегиональная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959598794_0:0:909:511_1920x0_80_0_0_dfeef3553be2ae2a1cc45442be6cae10.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Девять грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов в Воронежской области, задержек в движении поездов не допущено, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.Ранее Юго-Восточная железная дорога сообщала, что в 13:45 мск на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. Как отмечает ЮВЖД, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия."По предварительным данным, сегодня днем на станции Лиски произошел сход девяти грузовых вагонов поезда с зерном. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Задержек в движении поездов не допущено", — говорится в сообщении.Отмечается, что по факту произошедшего Лискинской транспортной прокуратурой организована проверка.Позже Западный МСУТ СК России в Telegram-канале сообщил о сходе семи вагонов поезда.

https://ria.ru/20240629/vagony-1956318107.html

https://ria.ru/20240626/vagony-1955684737.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)