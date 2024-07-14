https://ria.ru/20240714/ukraina-1959617949.html

На Украине будут штрафовать военнообязанных, не обновивших данные

На Украине будут штрафовать военнообязанных, не обновивших данные - РИА Новости, 14.07.2024

На Украине будут штрафовать военнообязанных, не обновивших данные

Военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать, сообщил директор департамента кадровой политики... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:26

2024-07-14T18:26

2024-07-14T18:26

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украина

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать, сообщил директор департамента кадровой политики минобороны страны Марк Андрусяк. "Шестнадцатого июля заканчивается двухмесячный срок, определенный в законе для обновления военно-учебных данных... Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и отдельных граждан женского пола, определенных законом... После 17 июля в отношении граждан, которые несвоевременно обновили данные, будут открыты (дела об) административных правонарушениях. Граждане смогут обжаловать их в суде, предоставляя подтверждающие документы, что они не смогли этого сделать своевременно", - сказал Андрусяк в комментарии YouTube-каналу минобороны Украины. По его словам, на данный момент штраф за несвоевременное обновление данных составляет от 15 до 25,5 тысячи гривен (366,3 - 622,6 доллара). Он отметил, что штрафы будут выписывать сотрудники военкоматов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240711/chernovtsy-1959041692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина