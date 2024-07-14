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Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 14.07.2024
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:59
2024-07-14T10:59
2024-07-14T12:29
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети. "Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру; он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле", — написала она.Депутат назвала главкома ВСУ преступником, заявив, что каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск. По словам Безуглой, Сырский принял решение о ротации некоторых подразделений, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате российские военные прорвали оборону ВСУ в Дзержинске (Торецке) и Новгородском (Нью-Йорке) в ДНР. Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого в феврале уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось. Так, она обвиняла министра обороны Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ.
https://ria.ru/20240707/syrskiy-1958047530.html
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украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде
Депутат Рады Безуглая: Сырский согласен на прекращение огня и капитуляцию ВСУ