Рейтинг@Mail.ru
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 14.07.2024 (обновлено: 12:29 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/ukraina-1959546169.html
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 14.07.2024
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:59
2024-07-14T12:29
украина
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети. &quot;Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру; он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле&quot;, — написала она.Депутат назвала главкома ВСУ преступником, заявив, что каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск. По словам Безуглой, Сырский принял решение о ротации некоторых подразделений, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате российские военные прорвали оборону ВСУ в Дзержинске (Торецке) и Новгородском (Нью-Йорке) в ДНР. Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого в феврале уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось. Так, она обвиняла министра обороны Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ.
https://ria.ru/20240707/syrskiy-1958047530.html
https://ria.ru/20240701/svo-1956156464.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде

Депутат Рады Безуглая: Сырский согласен на прекращение огня и капитуляцию ВСУ

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети.
«

"Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру; он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле", — написала она.

Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в город Купянск - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
7 июля, 16:24
Депутат назвала главкома ВСУ преступником, заявив, что каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.
По словам Безуглой, Сырский принял решение о ротации некоторых подразделений, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате российские военные прорвали оборону ВСУ в Дзержинске (Торецке) и Новгородском (Нью-Йорке) в ДНР.
Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого в феврале уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось. Так, она обвиняла министра обороны Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Они уничтожают все изнутри". В украинской армии усиливается раскол
1 июля, 08:00
 
УкраинаРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала