https://ria.ru/20240714/ukraina-1959525088.html

Борис Мишель: поиск пропавших в зоне конфликта на Украине может занять годы

Борис Мишель: поиск пропавших в зоне конфликта на Украине может занять годы - РИА Новости, 14.07.2024

Борис Мишель: поиск пропавших в зоне конфликта на Украине может занять годы

Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил почти 30 тысяч запросов на поиск пропавших без вести людей в связи с конфликтом на... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:00

2024-07-14T10:00

2024-07-14T10:00

россия

украина

москва

татьяна москалькова

борис мишель

мирьяна сполярич

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил почти 30 тысяч запросов на поиск пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту Александре Дибижевой он также рассказал о посещении сотрудниками организации военнопленных в России и на Украине и о готовности Красного Креста оказать помощь в возвращении российских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.— Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова недавно говорила о том, что обмены пленными между Москвой и Киевом "приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Украины". После этого были сообщения о новых обменах пленными, то есть получается процесс возобновился. Были ли какие-то проблемы в процессе обмена? От чего это зависит? Видите ли вы предпосылки для новой приостановки обмена?— У меня была очень продуктивная встреча с госпожой Москальковой на этой неделе, мы обсудили работу наших команд, самые насущные вопросы и проблемы людей, затронутых конфликтом. Ее команда очень предана своему делу, как и наша, они работают с очень сложными случаями. Когда у нас есть шанс поработать вместе, мы им пользуемся.Что касается вопроса обмена военнопленными, мы не участвуем в этом процессе, мы также не составляем списки. Эта система, которая установлена двумя сторонами (РФ и Украиной — ред.). К сожалению, мы не можем сказать, будет ли что-то еще в будущем или каким может быть масштаб обмена, мы можем только приветствовать усилия в этом направлении, и подчеркнуть, что мы готовы играть роль нейтрального посредника в этом процессе, если они попросят нас об этом. Мы готовы внести свой вклад в установление взаимного доверия, помочь обеспечить передачу людей, у нас очень большой опыт участия в передаче заключенных и военнопленных. Для нас важно, чтобы стороны обмена делились с нами списками тех, кого обменивают, чтобы мы могли внести изменения в нашу базу данных и проинформировать семьи.— Получал ли Международный комитет Красного Креста обращения от Москвы или Киева по вопросу содействия обмену военнопленными?— Как я и сказал, мы готовы играть роль посредника, чтобы помогать в организации передачи военнопленных, как только мы получим соответствующее обращение. Мы уже несколько раз предлагали нашу помощь сторонам конфликта. Мы могли бы рекомендовать сторонам включить в обмен в первую очередь больных или раненых, исходя из объективных гуманитарных целей. Нас в данном случае волнуют люди, мы не делаем это для галочки. Это очень важно как для самих военнопленных, так и для их семей, которые получат возможность встретиться со своими родственниками. На данный момент мы не получали такого обращения от сторон, но мы готовы.— Есть ли у вас данные, какое число военнопленных в России и на Украине посетили сотрудники МККК с начала спецоперации?— По последним данным, сотрудники МККК смогли посетить 3100 военнопленных в России и Украине. Эти посещения очень важны для самих военнопленных и их родственников, поскольку они ждут новостей о своих родных.— Москалькова выразила ранее пожелание, чтобы Международный Комитет Красного Креста чаще посещал российских военнопленных и направлял более конкретную информацию их родным. Как часто сотрудники организации посещают пленных из России? Могут ли они увеличить частоту посещений или для этого пока нет условий?— Я могу подтвердить, что сотрудники МККК посещают военнопленных в связи с конфликтом между Россией и Украиной (включая военнопленных РФ — ред.). Я не могу раскрыть детали этих визитов, а также рассказать об их частоте. У нас продуктивный диалог с госпожой Москальковой и ее офисом, мы обсуждаем эти вопросы с ней в двустороннем формате.— Россия обвиняет Украину в ненадлежащем обращении с российскими военнопленными, в частности в применении пыток. У Красного креста есть информация на этот счет?— Мы получаем много информации по этому вопросу. К нам обращаются все стороны конфликта. По традиции мы в таком случае осуществляем посещения военнопленных в соответствии с мандатом. Мы приезжаем и проверяем условия содержания людей там. Если мы видим какие-то нарушения, недостатки, мы составляем отчет с рекомендациями для руководства пенитенциарного учреждения, и мы говорим, где что не соответствует нормам. Но это строго конфиденциально.— Сколько запросов на поиск пропавших без вести МККК получил за последние два года? Сколько людей удалось в итоге найти?— На конец июня мы зарегистрировали 29800 запросов на поиск пропавших без вести от их родственников, это касается и военных, и гражданских лиц по обе стороны конфликта. С февраля 2022 года нам удалось проинформировать 9100 семей о судьбе их близких. Много запросов, мы стараемся предоставить как можно больше ответов, нам еще предстоит большая работа совместно с властями. На это могут уйти годы — найти людей, идентифицировать их, удостовериться, что их могут перевезти на родину, похоронить.— То есть большинство пропавших без вести — мертвы?— Предположительно, но не обязательно. Они могли быть задержаны, ранены, погибнуть на поле боя или в каких-то местах, куда сложно добраться в рамках поисковой операции, потому что нет доступа. Люди могли уехать в другую страну, и их становится очень сложно найти, власти и родственники не могут связаться с ними. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые ищут своих близких, связались с МККК, и мы могли зарегистрировать пропавших.— В марте Москалькова заявила, что со стороны России есть воля передать Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76, но информации о возможных сроках не было. Есть ли у Красного Креста какие-то данные на этот счет?— Мы принимаем участие в процессе передачи тел между сторонами в качестве нейтрального наблюдателя. Стороны сами принимают решение о времени репатриации тел и других деталях операции. Мы можем подтвердить, что готовы принять участие в передаче тел, включая и передачу погибших в авиакатастрофе Ил-76. Для родственников погибших очень важно похоронить их с почетом, согласно традициям. Мы готовы принять участие в этой передаче, если к нам обратятся, мы окажем необходимую поддержку. Но у меня нет информации о том, когда это может произойти. Публичные заявления по этому вопросу должны сделать стороны.— Ранее вы говорили о том, что президент МККК Мирьяна Сполярич может в обозримом будущем посетить Москву. Есть ли понимание, когда такой визит может состояться?— Я могу сказать, что диалог с Россией является одним из основных приоритетов для МККК. Мы общаемся с российской стороной по гуманитарным последствиям конфликта между Россией и Украиной, а также по другим вопросам, где Россия могла бы оказать поддержку. Для президента МККК разговор с Россией — одна из приоритетных задач, и наш офис в Москве считает этот диалог чрезвычайно важным. Но я пока не могу сделать каких-то заявлений о ее визите.— Красный Крест участвует в процессе воссоединения с семьями украинских и российских детей, который проходит при посредничестве Катара. Когда планируется следующая передача детей?— МККК в России и Беларуси содействует безопасной передаче через границу всех людей, не только детей, которые находятся в уязвимом положении и которые затронуты конфликтом. В сотрудничестве с властями России, а именно с офисом госпожи Львовой-Беловой, и Украины, а также при участии и поддержке Катара и Беларуси, Красный Крест помог нескольким десяткам детей воссоединиться со своими семьями в Украине, а также в России. Такие воссоединения очень сложно организовать, это сложная операция, которая зависит от множества деталей. По большей части этим занимаются власти и семьи. Мы помогаем с логистикой, а также с административной точки зрения. Это очень чувствительный процесс. Мы не можем объявлять о таких вещах заранее.— Вы потом следите за судьбой этих детей?— Мы вовлечены в процесс перемещения. Нам сообщают об этих делах, и мы стараемся удостовериться, что все международно-правовые нормы соблюдены и что все сделано в интересах самого ребенка. Для нас это является условием нашего участия в процессе. Но я хочу подчеркнуть, что все случаи, которыми мы сейчас занимаемся, соответствуют этим требованиям.— Каким образом МККК взаимодействует с российской стороной по гуманитарной ситуации в секторе Газа? Вы достаточно часто встречаетесь с представителями российского МИД и обсуждаете этот вопрос.— Мы общаемся с российской стороной по этой теме, по гуманитарным аспектам. Диалог продолжается.— Да, Москалькова сообщила, что обратилась, в частности, к президенту МККК для скорейшего возвращения удерживаемых россиян палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.— Мы знаем об этом обращении. МККК участвовал в качестве нейтрального посредника в передаче 109 заложников в конце прошлого года. Среди них было несколько российских граждан. Если все стороны договорятся об освобождении оставшихся заложников и им будет нужна нейтральная организация, чтобы поехать и забрать их, мы сделаем это снова. Но мы можем сделать это только после соглашения сторон и предоставления гарантий безопасности, чтобы мы могли спокойно перевезти людей, не подвергая их дополнительному риску. Однако в самих переговорах между сторонами мы не участвуем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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