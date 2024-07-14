В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях восточной Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 15.01 субботы. В 23.44 тревогу объявили в Днепропетровской области страны, еще через четыре минуты - в Николаевской, в 23.50 - в Кировоградской. В Одесской области сигнал тревоги объявили в 23.57. В 00.06 тревогу объявили в Полтавской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.