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СМИ: Трамп считает "подарком от Бога" то, что он выжил - РИА Новости, 14.07.2024
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23:23 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959658052.html
СМИ: Трамп считает "подарком от Бога" то, что он выжил
СМИ: Трамп считает "подарком от Бога" то, что он выжил - РИА Новости, 14.07.2024
СМИ: Трамп считает "подарком от Бога" то, что он выжил
Экс-президент США Дональд Трамп считает "подарком от Бога" то, что он выжил в результате нападения во время митинга в субботу, сообщает газета Washington Post... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:23
2024-07-14T23:23
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает "подарком от Бога" то, что он выжил в результате нападения во время митинга в субботу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "Он думает, что ему вручен подарок от Бога. Он не может в это поверить", - приводит издание слова человека, который общался с экс-президентом. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ: Трамп считает "подарком от Бога" то, что он выжил

WP: Трамп считает "подарком от Бога" то, что он выжил после покушения

© AP Photo / Gerald Herbert Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает "подарком от Бога" то, что он выжил в результате нападения во время митинга в субботу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
«
"Он думает, что ему вручен подарок от Бога. Он не может в это поверить", - приводит издание слова человека, который общался с экс-президентом.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Мировая война". В Совфеде сделали заявление после покушения на Трампа
Вчера, 16:59
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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