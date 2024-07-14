https://ria.ru/20240714/tramp-1959623857.html
Стрелявшего в Трампа еще до митинга восприняли как угрозу, пишут СМИ
Стрелявшего в Трампа еще до митинга восприняли как угрозу, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2024
Стрелявшего в Трампа еще до митинга восприняли как угрозу, пишут СМИ
Силовики восприняли стрелявшего в Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала выступления экс-президента, передает телеканал CNN. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:05
2024-07-14T19:05
2024-07-14T19:10
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96403b20a8afb53c5f56b4aeadbd892e.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Силовики восприняли стрелявшего в Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала выступления экс-президента, передает телеканал CNN. "Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным", — говорится в заявлении.По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов сообщили по радио о необходимости присматривать за мужчиной, эти сведения дошли до Секретной службы. Позже о вооруженном человеке на крыше также информировали очевидцы.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fe9d897472efc91b9c9a8b23c06b6e70.jpg
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-14T19:05
true
PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Стрелявшего в Трампа еще до митинга восприняли как угрозу, пишут СМИ
CNN: стрелявшего в Трампа правоохранители восприняли как угрозу еще до митинга
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости.
Силовики восприняли стрелявшего в Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала выступления экс-президента, передает телеканал CNN
.
«
"Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным", — говорится в заявлении.
По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов сообщили по радио о необходимости присматривать за мужчиной, эти сведения дошли до Секретной службы. Позже о вооруженном человеке на крыше также информировали очевидцы.
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.