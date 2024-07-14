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Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения - РИА Новости, 14.07.2024
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19:00 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959623343.html
Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения
Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения - РИА Новости, 14.07.2024
Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения
Кандидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения спасло то, что он слегка повернул голову в сторону большого телеэкрана, написал советник политика... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:00
2024-07-14T19:00
в мире
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пенсильвания
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дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кандидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения спасло то, что он слегка повернул голову в сторону большого телеэкрана, написал советник политика Дэн Скавино в социальной сети X."Слава Богу, вчера вечером на митинге президент Трамп хотел воспользоваться джамботроном (видеодисплей, использующий технологию широкоэкранного телевидения. — Прим. ред.). Это заставило его слегка повернуть голову в момент выстрела. Он благодарен за все молитвы, любовь и поддержку, пока он готовится к съезду Республиканской партии в Висконсине!" — заявил Скавино.Покушение на кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания в примерно ста метрах от сцены — за пределами территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html
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в мире, сша, пенсильвания, висконсин, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Висконсин, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения

Советник Скавино: Трампа во время покушения спасло то, что он повернул голову

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кандидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения спасло то, что он слегка повернул голову в сторону большого телеэкрана, написал советник политика Дэн Скавино в социальной сети X.
"Слава Богу, вчера вечером на митинге президент Трамп хотел воспользоваться джамботроном (видеодисплей, использующий технологию широкоэкранного телевидения. — Прим. ред.). Это заставило его слегка повернуть голову в момент выстрела. Он благодарен за все молитвы, любовь и поддержку, пока он готовится к съезду Республиканской партии в Висконсине!" — заявил Скавино.
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Стрелка ликвидировали. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания в примерно ста метрах от сцены — за пределами территории, где проводилось мероприятие.
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В миреСШАПенсильванияВисконсинДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
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