Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения
Советник Скавино: Трампа во время покушения спасло то, что он повернул голову
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кандидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения спасло то, что он слегка повернул голову в сторону большого телеэкрана, написал советник политика Дэн Скавино в социальной сети X.
"Слава Богу, вчера вечером на митинге президент Трамп хотел воспользоваться джамботроном (видеодисплей, использующий технологию широкоэкранного телевидения. — Прим. ред.). Это заставило его слегка повернуть голову в момент выстрела. Он благодарен за все молитвы, любовь и поддержку, пока он готовится к съезду Республиканской партии в Висконсине!" — заявил Скавино.
Покушение на кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Стрелка ликвидировали. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания в примерно ста метрах от сцены — за пределами территории, где проводилось мероприятие.