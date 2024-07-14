https://ria.ru/20240714/tramp-1959623343.html

Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения

Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения - РИА Новости, 14.07.2024

Советник Трампа объяснил, что спасло политика во время покушения

Кандидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения спасло то, что он слегка повернул голову в сторону большого телеэкрана, написал советник политика... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:00

2024-07-14T19:00

2024-07-14T19:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кандидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения спасло то, что он слегка повернул голову в сторону большого телеэкрана, написал советник политика Дэн Скавино в социальной сети X."Слава Богу, вчера вечером на митинге президент Трамп хотел воспользоваться джамботроном (видеодисплей, использующий технологию широкоэкранного телевидения. — Прим. ред.). Это заставило его слегка повернуть голову в момент выстрела. Он благодарен за все молитвы, любовь и поддержку, пока он готовится к съезду Республиканской партии в Висконсине!" — заявил Скавино.Покушение на кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали. Злоумышленник — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания в примерно ста метрах от сцены — за пределами территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html

https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html

сша

пенсильвания

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в мире, сша, пенсильвания, висконсин, дональд трамп, покушение на дональда трампа