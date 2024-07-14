В доме стрелявшего в Трампа нашли материалы для изготовления взрывчатки
AH: в доме и автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывчатку
© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Материалы для изготовления взрывчатки найдены в доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
"Материалы для изготовления взрывчатки обнаружены в автомобиле и в доме человека, подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа", - сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы.
ФБР ранее заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.