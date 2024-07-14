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В доме стрелявшего в Трампа нашли материалы для изготовления взрывчатки - РИА Новости, 14.07.2024
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18:28 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959618376.html
В доме стрелявшего в Трампа нашли материалы для изготовления взрывчатки
В доме стрелявшего в Трампа нашли материалы для изготовления взрывчатки - РИА Новости, 14.07.2024
В доме стрелявшего в Трампа нашли материалы для изготовления взрывчатки
Материалы для изготовления взрывчатки найдены в доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:28
2024-07-14T18:28
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Материалы для изготовления взрывчатки найдены в доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Материалы для изготовления взрывчатки обнаружены в автомобиле и в доме человека, подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа", - сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы. ФБР ранее заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В доме стрелявшего в Трампа нашли материалы для изготовления взрывчатки

AH: в доме и автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывчатку

© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Материалы для изготовления взрывчатки найдены в доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
"Материалы для изготовления взрывчатки обнаружены в автомобиле и в доме человека, подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа", - сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы.
ФБР ранее заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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