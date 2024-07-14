Министра внутренней безопасности обвинили в отказе усилить охрану Трампа
Конгрессмен Уолтц обвинил министра Майоркаса в отказе усилить охрану Трампа
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США от республиканцев Майкл Уолтц обвинил министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса в отказе усилить охрану бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа до покушения.
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"Очень надежные источники рассказали мне, что неоднократно делались просьбы усилить охрану президента Трампа Секретной службой. Министр Майоркас отказывал", - написал Уолтц на своей странице в социальной сети Х.
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
Ранее телеканал Fox News передавал, что комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения о том, что экс-президенту Дональду Трампу отказали в усилении его охраны незадолго до покушения.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.