https://ria.ru/20240714/tramp-1959593201.html

Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения

Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения - РИА Новости, 14.07.2024

Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения

Советники по предвыборной кампании бывшего лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что после покушения он находится в "прекрасном... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:00

2024-07-14T16:00

2024-07-14T16:00

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Советники по предвыборной кампании бывшего лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что после покушения он находится в "прекрасном расположении духа" и чувствует себя хорошо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Старшие советники кампании Трампа говорят, что он находится в "прекрасном расположении духа" и "хорошо себя чувствует", - говорится в сообщении со ссылкой на служебную записку, полученную агентством. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/podozrevaemyy-1959533716.html

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T16:00 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа