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Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения - РИА Новости, 14.07.2024
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16:00 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959593201.html
Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения
Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения - РИА Новости, 14.07.2024
Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения
Советники по предвыборной кампании бывшего лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что после покушения он находится в "прекрасном... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:00
2024-07-14T16:00
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Советники по предвыборной кампании бывшего лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что после покушения он находится в "прекрасном расположении духа" и чувствует себя хорошо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Старшие советники кампании Трампа говорят, что он находится в "прекрасном расположении духа" и "хорошо себя чувствует", - говорится в сообщении со ссылкой на служебную записку, полученную агентством. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/podozrevaemyy-1959533716.html
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения

Советники Трампа заявили, что он чувствует себя хорошо после покушения

© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Советники по предвыборной кампании бывшего лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что после покушения он находится в "прекрасном расположении духа" и чувствует себя хорошо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Старшие советники кампании Трампа говорят, что он находится в "прекрасном расположении духа" и "хорошо себя чувствует", - говорится в сообщении со ссылкой на служебную записку, полученную агентством.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
СМИ: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа был республиканцем
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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