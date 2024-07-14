https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

Бог спас Трампа — но не Америку

Бог спас Трампа — но не Америку - РИА Новости, 14.07.2024

Бог спас Трампа — но не Америку

Покушение на Дональда Трампа удивительно только тем, что оно произошло 13 июля, а не раньше — год, три или восемь лет назад. Выскочка, бросивший вызов даже не... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:41

2024-07-14T15:41

2024-07-14T16:13

в мире

америка

дональд трамп

хиллари клинтон

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959590857_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_e3a1ca4ab0a781ae08c4f16c6856ba67.jpg

Покушение на Дональда Трампа удивительно только тем, что оно произошло 13 июля, а не раньше — год, три или восемь лет назад. Выскочка, бросивший вызов даже не только большей части американского истеблишмента, но и "вашингтонскому болоту" как таковому, все эти годы очень сильно рисковал своей головой. Появившись как черт из табакерки в ходе предвыборной гонки в 2015-м, он сломал всю игру "глубинного государства", подготовившего почву к победе демократки Хиллари Клинтон (в крайнем случае какого-нибудь системного республиканца, например Буша-третьего). Несистемность и даже антисистемность шоумена-миллиардера, его наполеоновские планы осушения "вашингтонского болота" нашли горячий отклик в глубинном американском народе и сделали президентом в 2016-м.Понятно, что сейчас "болотные" кусают себе локти из-за того, что не догадались убить Трампа еще до ноября 2016-го — недооценили угрозу, не верили в реальность его победы. Став президентом, Трамп был практически заблокирован ими на уровне правительства и конгресса — но планы его физического устранения как раз тогда наверняка начали обсуждаться уже более чем серьезно. Да, убить действующего президента сложно — но все четыре года президентства Трампа возможность успешного покушения была совсем не нулевой. Можно даже сказать, что отсутствие даже состоявшихся покушений (было несколько предотвращенных приготовлений — в целом несерьезных) на Трампа в 2017-2020 годах было удивительным. Став экс-президентом, Трамп не ушел в тень — он не только считал, что выборы сфальсифицированы, но и пообещал вернуться в Белый дом.И если первое время его снова не воспринимали максимально серьезно, то в последние два года — и особенно год — стало понятно, что Дональда не остановить. Ни судами, ни кампанией в медиа, ничем: он уверенно идет к победе в матче-реванше. После недавних дебатов с Байденом в этом убедились и очень многие демократы, оказавшиеся перед тяжелейшим выбором: оставить Байдена и проиграть — или поменять Байдена с риском усилить вероятность поражения? Из этого тупика для "вашингтонского болота" есть только один выход — ликвидировать Трампа.Да, это не является стопроцентной гарантией переизбрания Байдена — вместо Трампа может быть выдвинут популярный трампист-республиканец, который на волне возмущения убийством экс-президента все равно победит в ноябре. Но любой даже самый радикальный трампист будет куда слабее и договороспособнее Трампа — то есть в конечном счете приемлем для "вашингтонского болота".Таким образом, сценарий "убить Трампа" становится предпочтительным, если не практически безальтернативным сценарием для "вашингтонского болота".Однако в субботу на митинге в пенсильванском Батлере в Трампа стрелял не агент "глубинного государства", а 20-летний Томас Мэтью Крукс. Восемь выстрелов с расстояния в 130 метров из полуавтоматической винтовки — это очень много и очень опасно. Трампу фантастически повезло — только одна из пуль царапнула правое ухо. Пара сантиметров отделяли его от гибели. А Америку от потрясений — с началом массовых беспорядков и столкновений противостоящих лагерей? Бог спас Трампа — и Америку?Да — и нет. Трамп, конечно, везунчик — но мы увидели лишь первый акт драмы. Трампом давно уже пугают американцев — и неудивительно, что неуравновешенный парень решил устранить "угрозу Америке и демократии". Неудивительно даже, что спецслужбы слишком поздно обнаружили стрелка (снайпер ликвидировал Крукса уже после того, как тот произвел выстрелы): хотя Трампа охраняет секретная служба президента, переоценивать ее компетентность не стоит. Покушение в Батлере было делом рук одиночки, а не заговором демократов (или подстроенным самострелом Трампа). Да, оно стало следствием атмосферы ненависти к Трампу, которую демократы уже восемь лет разжигают всеми силами, но атмосферу к делу не пришьешь.Однако главное в том, что все только начинается. Перефразируя Чехова (если на стене в спектакле в первом акте висит ружье, то оно должно выстрелить во втором или третьем акте — а если не будет стрелять, то не должно и висеть), можно сказать, что в спектакле о президенте Трампе ружье не просто висело на стене с самого начала — основу интриги составляло то, когда именно оно будет применено. Но винтовка AR-15, из которой стрелял Крукс, не висела на стене, а была принесена одним из зрителей, инициативником-одиночкой. И это покушение — незапланированный экспромт, вмешательство в авторский (коллективный) замысел (заговор). Основное оружие все еще висит на стене — и нет сомнений, что его владелец скоро выйдет на сцену из "вашингтонского болота".Трампу нужно быть не просто осторожным — он сейчас в ситуации человека, приговор в отношении которого уже давно вынесен и может быть приведен в исполнение в любой момент. Спасти его может только чудо — как отчасти это и произошло 13 июля. Хотя в следующий раз подготовка и исполнение покушения будут максимально профессиональны.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T15:41 true PT2M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

в мире, америка, дональд трамп, хиллари клинтон, аналитика