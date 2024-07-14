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Нетаньяху назвал покушение на Трампа чудовищным преступлением - РИА Новости, 14.07.2024
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14:54 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959581271.html
Нетаньяху назвал покушение на Трампа чудовищным преступлением
Нетаньяху назвал покушение на Трампа чудовищным преступлением - РИА Новости, 14.07.2024
Нетаньяху назвал покушение на Трампа чудовищным преступлением
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа чудовищным преступлением и попыткой уничтожить американскую... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:54
2024-07-14T14:54
в мире
сша
израиль
пенсильвания
дональд трамп
биньямин нетаньяху
покушение на дональда трампа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа чудовищным преступлением и попыткой уничтожить американскую демократию, а также пожелал кандидату на грядущих выборах в США скорейшего выздоровления. "Вчера мы все в шоке наблюдали за преступным покушением на бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Это не только чудовищное преступление, но и попытка уничтожить американскую демократию. К счастью, Трамп чудом выжил ... Я передаю ему от своего имени, от имени моей жены Сары, от имени министров израильского правительства и от имени всего народа Израиля наши наилучшие пожелания скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни", - заявил премьер на открытии воскресного заседания кабинета министров. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, израиль, пенсильвания, дональд трамп, биньямин нетаньяху, покушение на дональда трампа
В мире, США, Израиль, Пенсильвания, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Покушение на Дональда Трампа
Нетаньяху назвал покушение на Трампа чудовищным преступлением

Нетаньяху назвал покушение на Трампа попыткой уничтожить демократию в США

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа чудовищным преступлением и попыткой уничтожить американскую демократию, а также пожелал кандидату на грядущих выборах в США скорейшего выздоровления.
"Вчера мы все в шоке наблюдали за преступным покушением на бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Это не только чудовищное преступление, но и попытка уничтожить американскую демократию. К счастью, Трамп чудом выжил ... Я передаю ему от своего имени, от имени моей жены Сары, от имени министров израильского правительства и от имени всего народа Израиля наши наилучшие пожелания скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни", - заявил премьер на открытии воскресного заседания кабинета министров.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР подтвердило, что на Трампа совершили покушение
Вчера, 06:59
 
В миреСШАИзраильПенсильванияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуПокушение на Дональда Трампа
 
 
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