Нетаньяху назвал покушение на Трампа чудовищным преступлением
Нетаньяху назвал покушение на Трампа попыткой уничтожить демократию в США
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа чудовищным преступлением и попыткой уничтожить американскую демократию, а также пожелал кандидату на грядущих выборах в США скорейшего выздоровления.
"Вчера мы все в шоке наблюдали за преступным покушением на бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Это не только чудовищное преступление, но и попытка уничтожить американскую демократию. К счастью, Трамп чудом выжил ... Я передаю ему от своего имени, от имени моей жены Сары, от имени министров израильского правительства и от имени всего народа Израиля наши наилучшие пожелания скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни", - заявил премьер на открытии воскресного заседания кабинета министров.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.