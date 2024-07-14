https://ria.ru/20240714/tramp-1959581271.html

Нетаньяху назвал покушение на Трампа чудовищным преступлением

Нетаньяху назвал покушение на Трампа чудовищным преступлением - РИА Новости, 14.07.2024

Нетаньяху назвал покушение на Трампа чудовищным преступлением

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа чудовищным преступлением и попыткой уничтожить американскую... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:54

2024-07-14T14:54

2024-07-14T14:54

в мире

сша

израиль

пенсильвания

дональд трамп

биньямин нетаньяху

покушение на дональда трампа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа чудовищным преступлением и попыткой уничтожить американскую демократию, а также пожелал кандидату на грядущих выборах в США скорейшего выздоровления. "Вчера мы все в шоке наблюдали за преступным покушением на бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Это не только чудовищное преступление, но и попытка уничтожить американскую демократию. К счастью, Трамп чудом выжил ... Я передаю ему от своего имени, от имени моей жены Сары, от имени министров израильского правительства и от имени всего народа Израиля наши наилучшие пожелания скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни", - заявил премьер на открытии воскресного заседания кабинета министров. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T14:54 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, пенсильвания, дональд трамп, биньямин нетаньяху, покушение на дональда трампа