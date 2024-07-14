https://ria.ru/20240714/tramp-1959573990.html

Песков раскритиковал стиль работы действующего руководства США

Песков раскритиковал стиль работы действующего руководства США - РИА Новости, 14.07.2024

Песков раскритиковал стиль работы действующего руководства США

Стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:15

2024-07-14T14:15

2024-07-14T14:15

в мире

сша

россия

пенсильвания

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в воскресенье. "Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы, в том числе и в первую очередь в мировых делах. Компромиссов никто никогда искать не пытается", - сказал Песков, комментируя случившееся покушение на кандидата на должность президента США Дональда Трампа. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

сша

россия

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, дмитрий песков