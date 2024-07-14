Песков раскритиковал стиль работы действующего руководства США
Песков: США предпочитают решать вопросы с позиции силы без поиска компромиссов
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в воскресенье.
"Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы, в том числе и в первую очередь в мировых делах. Компромиссов никто никогда искать не пытается", - сказал Песков, комментируя случившееся покушение на кандидата на должность президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Покушение на Дональда Трампа
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