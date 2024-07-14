https://ria.ru/20240714/tramp-1959573286.html
В Кремле не считают, что покушение на Трампа было организовано властями США
В Кремле не считают, что покушение на Трампа было организовано властями США - РИА Новости, 14.07.2024
В Кремле не считают, что покушение на Трампа было организовано властями США
Россия не думает, что попытка устранить Дональда Трампа была организована действующей властью США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:10
2024-07-14T14:10
2024-07-14T14:10
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия не думает, что попытка устранить Дональда Трампа была организована действующей властью США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не считаем, что попытка устранения и покушения на Трампа была организована действующей властью", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, покушение на дональда трампа
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Покушение на Дональда Трампа
В Кремле не считают, что покушение на Трампа было организовано властями США
Песков: действующая власть не организовывала покушение на Трампа