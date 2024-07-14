https://ria.ru/20240714/tramp-1959573286.html

В Кремле не считают, что покушение на Трампа было организовано властями США

В Кремле не считают, что покушение на Трампа было организовано властями США - РИА Новости, 14.07.2024

В Кремле не считают, что покушение на Трампа было организовано властями США

Россия не думает, что попытка устранить Дональда Трампа была организована действующей властью США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:10

2024-07-14T14:10

2024-07-14T14:10

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия не думает, что попытка устранить Дональда Трампа была организована действующей властью США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не считаем, что попытка устранения и покушения на Трампа была организована действующей властью", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, покушение на дональда трампа