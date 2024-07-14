Президент Индонезии осудил покушение на Трампа
Глава Индонезии о покушении на Трампа: насилию нет места в мировой демократии
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
ДЖАКАРТА, 14 июл - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо в соцсети X осудил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
"Я глубоко шокирован и опечален сегодняшней стрельбой по бывшему президенту Дональду Трампу. Всем формам насилия нет места в мировой демократии. Молюсь за его скорейшее и полное выздоровление, а также за всех, кто пострадал от нападения", - сказано в публикации президента.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.