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Премьер Таиланда шокирован известием о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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12:47 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959561578.html
Премьер Таиланда шокирован известием о покушении на Трампа
Премьер Таиланда шокирован известием о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Премьер Таиланда шокирован известием о покушении на Трампа
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил местным СМИ, что был шокирован и глубоко опечален известием о покушении на бывшего президента США Дональда... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:47
2024-07-14T12:47
в мире
таиланд
сша
чианграй (провинция)
сеттха тхависин
дональд трамп
би-би-си
покушение на дональда трампа
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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил местным СМИ, что был шокирован и глубоко опечален известием о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета "Тхаи Рат" из северной таиландской провинции Чианграй, где глава правительства Таиланда находится в настоящее время с инспекционным визитом. "Эта новость вызвала у меня шок и глубоко меня опечалила. Такое не должно происходить. Я надеюсь, что сейчас господин Трамп уже в безопасности", - сказал Тхависин на брифинге для СМИ в провинции Чианграй. "Подобные акты насилия вызывают большую обеспокоенность, особенно учитывая значение Пенсильвании для Республиканской партии США", - добавил премьер, слова которого цитирует издание. Тхависин заявил, что ожидает в скором времени официального доклада министерства иностранных дел Таиланда и следит за обновлениями в новостной ленте британской телерадиокорпорации Би-би-си и социальных сетях, говорится в сообщении. "Да, конечно, подобные случаи бывали и раньше – в Японии и США, например. Президент (США) Рейган был ранен и перенес операцию в результате покушения, а его пресс-секретаря парализовало", - напомнил премьер, отвечая на замечание одного из участников брифинга о том, что политические покушения бывали в мире и раньше. Отвечая на вопрос об усилении мер безопасности во время его публичных выступлений, премьер-министр Таиланда заявил журналистам, что в этом нет необходимости. "В Таиланде и в США условия, в которых обеспечивается безопасность лидеров, совершенно разные. Я уверен в полной адекватности таиландской системы обеспечения безопасности, об этом хорошо заботятся наши ведомства национальной безопасности, и пусть так это и остается", - подытожил премьер.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html
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в мире, таиланд, сша, чианграй (провинция), сеттха тхависин, дональд трамп, би-би-си, покушение на дональда трампа
В мире, Таиланд, США, Чианграй (провинция), Сеттха Тхависин, Дональд Трамп, Би-би-си, Покушение на Дональда Трампа
Премьер Таиланда шокирован известием о покушении на Трампа

Премьер Таиланда Тхависин опечален известием о покушении на Трампа

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания
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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил местным СМИ, что был шокирован и глубоко опечален известием о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета "Тхаи Рат" из северной таиландской провинции Чианграй, где глава правительства Таиланда находится в настоящее время с инспекционным визитом.
"Эта новость вызвала у меня шок и глубоко меня опечалила. Такое не должно происходить. Я надеюсь, что сейчас господин Трамп уже в безопасности", - сказал Тхависин на брифинге для СМИ в провинции Чианграй.
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"Подобные акты насилия вызывают большую обеспокоенность, особенно учитывая значение Пенсильвании для Республиканской партии США", - добавил премьер, слова которого цитирует издание.
Тхависин заявил, что ожидает в скором времени официального доклада министерства иностранных дел Таиланда и следит за обновлениями в новостной ленте британской телерадиокорпорации Би-би-си и социальных сетях, говорится в сообщении.
«
"Да, конечно, подобные случаи бывали и раньше – в Японии и США, например. Президент (США) Рейган был ранен и перенес операцию в результате покушения, а его пресс-секретаря парализовало", - напомнил премьер, отвечая на замечание одного из участников брифинга о том, что политические покушения бывали в мире и раньше.
Отвечая на вопрос об усилении мер безопасности во время его публичных выступлений, премьер-министр Таиланда заявил журналистам, что в этом нет необходимости.
"В Таиланде и в США условия, в которых обеспечивается безопасность лидеров, совершенно разные. Я уверен в полной адекватности таиландской системы обеспечения безопасности, об этом хорошо заботятся наши ведомства национальной безопасности, и пусть так это и остается", - подытожил премьер.
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В миреТаиландСШАЧианграй (провинция)Сеттха ТхависинДональд ТрампБи-би-сиПокушение на Дональда Трампа
 
 
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