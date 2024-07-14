https://ria.ru/20240714/tramp-1959561578.html

Премьер Таиланда шокирован известием о покушении на Трампа

Премьер Таиланда шокирован известием о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Премьер Таиланда шокирован известием о покушении на Трампа

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил местным СМИ, что был шокирован и глубоко опечален известием о покушении на бывшего президента США Дональда... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:47

2024-07-14T12:47

2024-07-14T12:47

в мире

таиланд

сша

чианграй (провинция)

сеттха тхависин

дональд трамп

би-би-си

покушение на дональда трампа

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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил местным СМИ, что был шокирован и глубоко опечален известием о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета "Тхаи Рат" из северной таиландской провинции Чианграй, где глава правительства Таиланда находится в настоящее время с инспекционным визитом. "Эта новость вызвала у меня шок и глубоко меня опечалила. Такое не должно происходить. Я надеюсь, что сейчас господин Трамп уже в безопасности", - сказал Тхависин на брифинге для СМИ в провинции Чианграй. "Подобные акты насилия вызывают большую обеспокоенность, особенно учитывая значение Пенсильвании для Республиканской партии США", - добавил премьер, слова которого цитирует издание. Тхависин заявил, что ожидает в скором времени официального доклада министерства иностранных дел Таиланда и следит за обновлениями в новостной ленте британской телерадиокорпорации Би-би-си и социальных сетях, говорится в сообщении. "Да, конечно, подобные случаи бывали и раньше – в Японии и США, например. Президент (США) Рейган был ранен и перенес операцию в результате покушения, а его пресс-секретаря парализовало", - напомнил премьер, отвечая на замечание одного из участников брифинга о том, что политические покушения бывали в мире и раньше. Отвечая на вопрос об усилении мер безопасности во время его публичных выступлений, премьер-министр Таиланда заявил журналистам, что в этом нет необходимости. "В Таиланде и в США условия, в которых обеспечивается безопасность лидеров, совершенно разные. Я уверен в полной адекватности таиландской системы обеспечения безопасности, об этом хорошо заботятся наши ведомства национальной безопасности, и пусть так это и остается", - подытожил премьер.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html

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таиланд

сша

чианграй (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, сша, чианграй (провинция), сеттха тхависин, дональд трамп, би-би-си, покушение на дональда трампа