https://ria.ru/20240714/tramp-1959557906.html
Премьер Нидерландов осудил покушение на Трампа
Премьер Нидерландов осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Премьер Нидерландов осудил покушение на Трампа
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в соцсети Х назвал политическое насилие неприемлемым после покушения на Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:29
2024-07-14T12:29
2024-07-14T12:29
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ГААГА, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в соцсети Х назвал политическое насилие неприемлемым после покушения на Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления. "Шокирован нападением на бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа. Приятно, что его травмы оказались незначительными. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления и передаю наилучшие пожелания ему и его семье… Политическое насилие совершенно неприемлемо", - написал Схоф. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959555450.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959538507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd71c6b2c9b80bf1676ed739088eb6a3.jpg
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T12:29
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, нидерланды, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Нидерланды, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Премьер Нидерландов осудил покушение на Трампа
Дик Схоф назвал политическое насилие неприемлемым после покушения на Трампа
ГААГА, 14 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в соцсети Х
назвал политическое насилие неприемлемым после покушения на Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.
"Шокирован нападением на бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа. Приятно, что его травмы оказались незначительными. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления и передаю наилучшие пожелания ему и его семье… Политическое насилие совершенно неприемлемо", - написал Схоф.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.