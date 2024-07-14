https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html

Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме

Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.07.2024

Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что покушение на Дональда Трампа сыграет злую шутку с действующим... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:25

2024-07-14T11:25

2024-07-14T11:25

в мире

дональд трамп

джо байден

дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что покушение на Дональда Трампа сыграет злую шутку с действующим президентом США Джо Байденом. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Трамп, лишившись кусочка уха, получил голоса избирателей, на которые даже не рассчитывал. Таким образом, Байден уже стоит в позиции готовности получить пинка из Белого дома. Эта история сыграет с ним злую шутку, так как теперь Байдена будут ассоциировать с попыткой физически устранить топорным способом своего соперника на выборах", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, покушение является попыткой демократов поставить крест на политических перспективах и избавиться от Байдена, который не желает отказываться от президентских амбиций.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959548063.html

https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959547280.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, джо байден, дмитрий белик