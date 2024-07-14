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Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.07.2024
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11:25 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html
Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме
Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.07.2024
Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что покушение на Дональда Трампа сыграет злую шутку с действующим... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:25
2024-07-14T11:25
в мире
дональд трамп
джо байден
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что покушение на Дональда Трампа сыграет злую шутку с действующим президентом США Джо Байденом. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Трамп, лишившись кусочка уха, получил голоса избирателей, на которые даже не рассчитывал. Таким образом, Байден уже стоит в позиции готовности получить пинка из Белого дома. Эта история сыграет с ним злую шутку, так как теперь Байдена будут ассоциировать с попыткой физически устранить топорным способом своего соперника на выборах", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, покушение является попыткой демократов поставить крест на политических перспективах и избавиться от Байдена, который не желает отказываться от президентских амбиций.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959548063.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, дмитрий белик
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Белик
Покушение на Трампа сыграет злую шутку с Байденом, заявили в Госдуме

Депутат Белик: покушение на Трампа на митинге сыграет злую шутку с Байденом

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что покушение на Дональда Трампа сыграет злую шутку с действующим президентом США Джо Байденом.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Лидеры АдГ назвали покушение на Трампа атакой на демократию
11:08
"Трамп, лишившись кусочка уха, получил голоса избирателей, на которые даже не рассчитывал. Таким образом, Байден уже стоит в позиции готовности получить пинка из Белого дома. Эта история сыграет с ним злую шутку, так как теперь Байдена будут ассоциировать с попыткой физически устранить топорным способом своего соперника на выборах", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, покушение является попыткой демократов поставить крест на политических перспективах и избавиться от Байдена, который не желает отказываться от президентских амбиций.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Зеленский высказался о покушении на Дональда Трампа
11:04
 
В миреДональд ТрампДжо БайденДмитрий Белик
 
 
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