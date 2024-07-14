https://ria.ru/20240714/tramp-1959548991.html

Покушение на Трампа сплотит его избирателей, считает политолог

Покушение на Трампа сплотит его избирателей, считает политолог - РИА Новости, 14.07.2024

Покушение на Трампа сплотит его избирателей, считает политолог

Попытка покушения на экс-президента США, кандидата в президенты страны Дональда Трампа сплотит его избирателей, в глазах простых американцев он станет... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:19

2024-07-14T11:19

2024-07-14T11:20

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Попытка покушения на экс-президента США, кандидата в президенты страны Дональда Трампа сплотит его избирателей, в глазах простых американцев он станет популярнее, будет "мучеником", в результате кандидат получит ещё больше голосов, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Покушение, конечно, не реализовалось, если бы Трампа убили, то очевидно, что он бы тогда стал сакральной жертвой, жертвой политической системы Соединенных Штатов... Очевидно, что этот инцидент еще больше консолидирует протрамповского избирателя. Он еще больше будет голосовать за него, потому что чем сильнее давят на Трампа, тем Трамп становится популярнее в глазах простого избирателя, простого американца. Поэтому, скорее всего, с точки зрения предвыборной, это, на самом деле, на руку даже Трампу, потому что получится, что он как бы еще и становится мучеником в глазах простого американца", - сказал Блохин. Он считает, что если бы Трампа все-таки убили, это вызвало бы недовольство его электората, у которого на руках большая часть огнестрельного оружия, а их недовольство привело бы не просто к забастовкам, а могло бы вызвать серьезный политический кризис. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959512180.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959548248.html

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр