https://ria.ru/20240714/tramp-1959548432.html

Алиев осудил нападение на Трампа

Алиев осудил нападение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Алиев осудил нападение на Трампа

Азербайджанская сторона решительно осуждает акт политического насилия против Дональда Трампа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети "X". РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:10

2024-07-14T11:10

2024-07-14T11:10

в мире

сша

пенсильвания

азербайджан

дональд трамп

ильхам алиев

джо байден

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62248581bcd5c647c7a7f5e7e3d45580.jpg

БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Азербайджанская сторона решительно осуждает акт политического насилия против Дональда Трампа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети "X". "Нападение на Дональда Трампа вызывает шок и ужас. Мы решительно осуждаем этот акт политического насилия. Желаем Трампу скорейшего выздоровления", – написал Алиев. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959512358.html

сша

пенсильвания

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T11:10 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, азербайджан, дональд трамп, ильхам алиев, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа