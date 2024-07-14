https://ria.ru/20240714/tramp-1959548432.html
Алиев осудил нападение на Трампа
Алиев осудил нападение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Алиев осудил нападение на Трампа
Азербайджанская сторона решительно осуждает акт политического насилия против Дональда Трампа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети "X". РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:10
2024-07-14T11:10
2024-07-14T11:10
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сша
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БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Азербайджанская сторона решительно осуждает акт политического насилия против Дональда Трампа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети "X". "Нападение на Дональда Трампа вызывает шок и ужас. Мы решительно осуждаем этот акт политического насилия. Желаем Трампу скорейшего выздоровления", – написал Алиев. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_173:259:2559:2048_1920x0_80_0_0_0a3875c566413fa9b4f73d8541423363.jpg
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T11:10
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, азербайджан, дональд трамп, ильхам алиев, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Азербайджан, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Алиев осудил нападение на Трампа
Алиев: Азербайджан решительно осуждает акт политического насилия против Трампа
БАКУ, 14 июл – РИА Новости.
Азербайджанская сторона решительно осуждает акт политического насилия против Дональда Трампа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети "X"
.
"Нападение на Дональда Трампа вызывает шок и ужас. Мы решительно осуждаем этот акт политического насилия. Желаем Трампу скорейшего выздоровления", – написал Алиев.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.