https://ria.ru/20240714/tramp-1959542994.html

Эксперт рассказал, как Трамп выведет США на самообеспечение нефтью

Эксперт рассказал, как Трамп выведет США на самообеспечение нефтью - РИА Новости, 14.07.2024

Эксперт рассказал, как Трамп выведет США на самообеспечение нефтью

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США будет стремиться вывести страну на самообеспечение нефтью и помогать нефтегазовым компаниям, такое... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:30

2024-07-14T10:30

2024-07-14T10:30

сша

фонд национальной энергетической безопасности

дональд трамп

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США будет стремиться вывести страну на самообеспечение нефтью и помогать нефтегазовым компаниям, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Он, конечно, будет настаивать на том, что нужно помогать добычным компаниям для того, чтобы, как и по газу, выйти на самообеспечение. Сейчас США хоть и являются мировым лидером по добыче нефти, но все равно они не находят самообеспечения. То есть они нетто-импортеры, завозят к себе больше, чем вывозят. Поэтому я думаю, что он будет именно с этой точки зрения позиционировать себя, что нужно добывать как можно больше, чтобы ни от кого не зависеть: ни от Ближнего Востока, ни от Южной Америки", - сказал эксперт. Он отметил, что Трамп и республиканцы в целом всегда более благосклонно относились к добычным проектам и разработке энергетическими компаниями классических углеводородов - нефти, газа, угля. И работники этих отраслей, по словам Юшкова, - это их электорат. Эксперт подчеркнул, что Трамп выступает за реальную энергетику и это различие между ним и Джо Байденом можно было проследить во время инаугурации последнего в 2021 году. Тогда он сразу подписал ряд указов, в частности, вернул США в Парижское климатическое соглашение, из которого страна вышла при Трампе, а также запретил строительство нефтепровода Keystone XL, который должен был проходить из Канады в Мексиканский залив через США, что было выгодно американским нефтяникам. Также тогда Байден запретил выдавать лицензии на бурение новых нефтегазовых скважин на федеральных землях. "Байден и все демократы в целом классически были сторонниками возобновляемой энергетики. И в этом плане они, конечно, стоят за ВИЭ, а, во-вторых, заботятся скорее о переработчиках, нежели добычных компаниях. Поэтому демократы всегда выступают за низкие цены на нефть на мировом рынке. Для республиканцев это не столь однозначно, потому что низкие цены на нефть на мировом рынке приводят к тому, что многие проекты по добыче нефти и газа в США становятся нерентабельными", - заключил Юшков. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

https://radiosputnik.ru/20240507/neft-1944478457.html

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

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сша, фонд национальной энергетической безопасности, дональд трамп, президентские выборы в сша