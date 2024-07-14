https://ria.ru/20240714/tramp-1959541886.html

Фицо прокомментировал покушение на Трампа

Фицо прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Фицо прокомментировал покушение на Трампа

Политические оппоненты экс-президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то не берется за оружие, сценарий стрельбы в США "под копирку" такой... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:24

2024-07-14T10:24

2024-07-14T11:28

в мире

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Политические оппоненты экс-президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то не берется за оружие, сценарий стрельбы в США "под копирку" такой же, как в Словакии, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сам недавно переживший покушение."Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие", - написал он на своей странице в соцсети Facebook*.По мнению Фицо, далее "последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения".Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240714/kongressmen-1959541497.html

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Дарья Буймова

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T10:24 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, покушение на дональда трампа