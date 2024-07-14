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Появилось видео с Трампом после покушения - РИА Новости, 14.07.2024
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09:58 14.07.2024 (обновлено: 10:05 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959538289.html
Появилось видео с Трампом после покушения
Появилось видео с Трампом после покушения - РИА Новости, 14.07.2024
Появилось видео с Трампом после покушения
Замглавы по связям с общественностью кандидата в президенты США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в соцсети Х видео прибытия экс-президента в один из... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:58
2024-07-14T10:05
в мире
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пенсильвания
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Замглавы по связям с общественностью кандидата в президенты США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в соцсети Х видео прибытия экс-президента в один из американских аэропортов после совершенного на него покушения."Сильный и стойкий, он никогда не перестанет бороться за Америку", - написала Мартин, прикрепив видео, на котором Трамп самостоятельно спускается по трапу своего самолета. На опубликованном видео Трамп в сопровождении охраны приветствует журналистов.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959512180.html
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959514758.html
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Трамп после покушения
Трамп после покушения. Самостоятельно спускается по трапу, помахал журналистам.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Появилось видео с Трампом после покушения

Появилось видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Замглавы по связям с общественностью кандидата в президенты США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в соцсети Х видео прибытия экс-президента в один из американских аэропортов после совершенного на него покушения.
"Сильный и стойкий, он никогда не перестанет бороться за Америку", - написала Мартин, прикрепив видео, на котором Трамп самостоятельно спускается по трапу своего самолета.
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В США оценили реакцию Трампа на ранение во время митинга
05:29
На опубликованном видео Трамп в сопровождении охраны приветствует журналистов.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБР
 
 
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