Появилось видео с Трампом после покушения
Появилось видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Замглавы по связям с общественностью кандидата в президенты США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в соцсети Х видео прибытия экс-президента в один из американских аэропортов после совершенного на него покушения.
"Сильный и стойкий, он никогда не перестанет бороться за Америку", - написала Мартин, прикрепив видео, на котором Трамп самостоятельно спускается по трапу своего самолета.
На опубликованном видео Трамп в сопровождении охраны приветствует журналистов.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.