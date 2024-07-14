https://ria.ru/20240714/tramp-1959538289.html

Появилось видео с Трампом после покушения

Появилось видео с Трампом после покушения - РИА Новости, 14.07.2024

Появилось видео с Трампом после покушения

Замглавы по связям с общественностью кандидата в президенты США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в соцсети Х видео прибытия экс-президента в один из... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:58

2024-07-14T09:58

2024-07-14T10:05

в мире

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пенсильвания

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Замглавы по связям с общественностью кандидата в президенты США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в соцсети Х видео прибытия экс-президента в один из американских аэропортов после совершенного на него покушения."Сильный и стойкий, он никогда не перестанет бороться за Америку", - написала Мартин, прикрепив видео, на котором Трамп самостоятельно спускается по трапу своего самолета. На опубликованном видео Трамп в сопровождении охраны приветствует журналистов.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959512180.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959514758.html

сша

пенсильвания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трамп после покушения Трамп после покушения. Самостоятельно спускается по трапу, помахал журналистам. 2024-07-14T09:58 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр