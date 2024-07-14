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В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди - РИА Новости, 14.07.2024
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09:31 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959532487.html
В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди
В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди - РИА Новости, 14.07.2024
В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:31
2024-07-14T09:31
в мире
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пенсильвания
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
михаил шеремет
госдума рф
покушение на дональда трампа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена", - сказал Шеремет. По его мнению, за покушением на Трампа может стоять окружение Байдена. "Ни для кого не секрет, что скандальные демократы, погрязшие в коррупции, неспособны честно проигрывать и напоследок могут громко хлопнуть дверью, реализовав в отношении конкурента, способного их остановить, сценарий "Джона Кеннеди". Для таких грязных политиков, как Байден и его окружение, по локоть испачкавших руки в крови простых американцев и других невинных людей по всему миру, не существует законов и правил, они с легкостью пойдут на новые преступления", - сказал депутат. По его мнению, теперь Трампу следует быть более осторожным и принять максимальные меры безопасности в ходе своей избирательной кампании.
https://ria.ru/20240714/simonyan-1959513616.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джон кеннеди (политик), михаил шеремет, госдума рф, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Михаил Шеремет, Госдума РФ, Покушение на Дональда Трампа
В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди

Депутат от Крыма Шеремет: Трампу готовили участь Джона Кеннеди

© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Симоньян прокомментировала стрельбу на митинге Трампа
06:13
"Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена", - сказал Шеремет.
По его мнению, за покушением на Трампа может стоять окружение Байдена.
"Ни для кого не секрет, что скандальные демократы, погрязшие в коррупции, неспособны честно проигрывать и напоследок могут громко хлопнуть дверью, реализовав в отношении конкурента, способного их остановить, сценарий "Джона Кеннеди". Для таких грязных политиков, как Байден и его окружение, по локоть испачкавших руки в крови простых американцев и других невинных людей по всему миру, не существует законов и правил, они с легкостью пойдут на новые преступления", - сказал депутат.
По его мнению, теперь Трампу следует быть более осторожным и принять максимальные меры безопасности в ходе своей избирательной кампании.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
06:35
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Михаил ШереметГосдума РФПокушение на Дональда Трампа
 
 
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