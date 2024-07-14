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В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди
В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди - РИА Новости, 14.07.2024
В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:31
2024-07-14T09:31
2024-07-14T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена", - сказал Шеремет. По его мнению, за покушением на Трампа может стоять окружение Байдена. "Ни для кого не секрет, что скандальные демократы, погрязшие в коррупции, неспособны честно проигрывать и напоследок могут громко хлопнуть дверью, реализовав в отношении конкурента, способного их остановить, сценарий "Джона Кеннеди". Для таких грязных политиков, как Байден и его окружение, по локоть испачкавших руки в крови простых американцев и других невинных людей по всему миру, не существует законов и правил, они с легкостью пойдут на новые преступления", - сказал депутат. По его мнению, теперь Трампу следует быть более осторожным и принять максимальные меры безопасности в ходе своей избирательной кампании.
https://ria.ru/20240714/simonyan-1959513616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джон кеннеди (политик), михаил шеремет, госдума рф, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Михаил Шеремет, Госдума РФ, Покушение на Дональда Трампа
В Госдуме заявили, что Трампу готовили участь Кеннеди
Депутат от Крыма Шеремет: Трампу готовили участь Джона Кеннеди
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании
из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
"Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена", - сказал Шеремет.
По его мнению, за покушением на Трампа может стоять окружение Байдена.
"Ни для кого не секрет, что скандальные демократы, погрязшие в коррупции, неспособны честно проигрывать и напоследок могут громко хлопнуть дверью, реализовав в отношении конкурента, способного их остановить, сценарий "Джона Кеннеди". Для таких грязных политиков, как Байден и его окружение, по локоть испачкавших руки в крови простых американцев и других невинных людей по всему миру, не существует законов и правил, они с легкостью пойдут на новые преступления", - сказал депутат.
По его мнению, теперь Трампу следует быть более осторожным и принять максимальные меры безопасности в ходе своей избирательной кампании.