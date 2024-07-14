Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа
Племянника экс-врача Трампа ранили во время покушения на бывшего президента
© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший врач экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон в эфире телеканала Fox News, который в настоящее время представляет Техас в палате представителей, заявил, что его племянник был ранен во время покушения на Трампа на митинге в субботу.
"Мой племянник был на мероприятии. Они были в секции для друзей и родственников. Услышав выстрелы, все бросились на землю... Пуля по касательной задела его шею, оставив порез. У него началось кровотечение", - заявил Джексон.
Как отметил Джексон, его племянник с близкими находился на трибунах позади Трампа. По его словам, еще один пострадавший также находился в этой ложе и сидел в нескольких рядах за ними. Племяннику Джексона оказали помощь на месте, в палатке первой помощи, заявил врач.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.