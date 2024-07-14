https://ria.ru/20240714/tramp-1959526664.html

Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа

Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа

Бывший врач экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон в эфире телеканала Fox News, который в настоящее время представляет Техас в палате... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T08:46

2024-07-14T08:46

2024-07-14T09:30

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барак обама

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший врач экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон в эфире телеканала Fox News, который в настоящее время представляет Техас в палате представителей, заявил, что его племянник был ранен во время покушения на Трампа на митинге в субботу. "Мой племянник был на мероприятии. Они были в секции для друзей и родственников. Услышав выстрелы, все бросились на землю... Пуля по касательной задела его шею, оставив порез. У него началось кровотечение", - заявил Джексон. Как отметил Джексон, его племянник с близкими находился на трибунах позади Трампа. По его словам, еще один пострадавший также находился в этой ложе и сидел в нескольких рядах за ними. Племяннику Джексона оказали помощь на месте, в палатке первой помощи, заявил врач. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959501393.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T08:46 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, техас, дональд трамп, ронни джексон, барак обама, фбр, покушение на дональда трампа