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Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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08:46 14.07.2024 (обновлено: 09:30 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959526664.html
Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа
Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа
Бывший врач экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон в эфире телеканала Fox News, который в настоящее время представляет Техас в палате... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T08:46
2024-07-14T09:30
в мире
сша
пенсильвания
техас
дональд трамп
ронни джексон
барак обама
фбр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший врач экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон в эфире телеканала Fox News, который в настоящее время представляет Техас в палате представителей, заявил, что его племянник был ранен во время покушения на Трампа на митинге в субботу. "Мой племянник был на мероприятии. Они были в секции для друзей и родственников. Услышав выстрелы, все бросились на землю... Пуля по касательной задела его шею, оставив порез. У него началось кровотечение", - заявил Джексон. Как отметил Джексон, его племянник с близкими находился на трибунах позади Трампа. По его словам, еще один пострадавший также находился в этой ложе и сидел в нескольких рядах за ними. Племяннику Джексона оказали помощь на месте, в палатке первой помощи, заявил врач. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959501393.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, пенсильвания, техас, дональд трамп, ронни джексон, барак обама, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Техас, Дональд Трамп, Ронни Джексон, Барак Обама, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа

Племянника экс-врача Трампа ранили во время покушения на бывшего президента

© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший врач экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон в эфире телеканала Fox News, который в настоящее время представляет Техас в палате представителей, заявил, что его племянник был ранен во время покушения на Трампа на митинге в субботу.
"Мой племянник был на мероприятии. Они были в секции для друзей и родственников. Услышав выстрелы, все бросились на землю... Пуля по касательной задела его шею, оставив порез. У него началось кровотечение", - заявил Джексон.
Как отметил Джексон, его племянник с близкими находился на трибунах позади Трампа. По его словам, еще один пострадавший также находился в этой ложе и сидел в нескольких рядах за ними. Племяннику Джексона оказали помощь на месте, в палатке первой помощи, заявил врач.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
На митинге Трампа, предположительно, погиб один человек
02:09
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР подтвердило, что на Трампа совершили покушение
06:59
 
В миреСШАПенсильванияТехасДональд ТрампРонни ДжексонБарак ОбамаФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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