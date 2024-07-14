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Премьер Италии заявила, что с тревогой следит за новостями из Пенсильвании - РИА Новости, 14.07.2024
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07:36 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959518121.html
Премьер Италии заявила, что с тревогой следит за новостями из Пенсильвании
Премьер Италии заявила, что с тревогой следит за новостями из Пенсильвании - РИА Новости, 14.07.2024
Премьер Италии заявила, что с тревогой следит за новостями из Пенсильвании
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в соцсети Х, что с тревогой следит за новостями о стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:36
2024-07-14T07:36
в мире
сша
пенсильвания
италия
дональд трамп
джорджа мелони
джо байден
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в соцсети Х, что с тревогой следит за новостями о стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании и надеется, что диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием. "Я с тревогой слежу за новостями из Пенсильвании, где во время митинга был ранен 45-ый президент США Дональд Трамп. Я выражаю ему свою солидарность и пожелания скорейшего выздоровления, в надежде, что в ближайшие месяцы избирательной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием", - написала Мелони. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959504842.html
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в мире, сша, пенсильвания, италия, дональд трамп, джорджа мелони, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Италия, Дональд Трамп, Джорджа Мелони, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Премьер Италии заявила, что с тревогой следит за новостями из Пенсильвании

Премьер Италии Мелони выразила поддержку Трампу и пожелала ему выздоровления

© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в соцсети Х, что с тревогой следит за новостями о стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании и надеется, что диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием.
"Я с тревогой слежу за новостями из Пенсильвании, где во время митинга был ранен 45-ый президент США Дональд Трамп. Я выражаю ему свою солидарность и пожелания скорейшего выздоровления, в надежде, что в ближайшие месяцы избирательной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием", - написала Мелони.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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03:08
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреСШАПенсильванияИталияДональд ТрампДжорджа МелониДжо БайденПокушение на Дональда Трампа
 
 
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