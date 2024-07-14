https://ria.ru/20240714/tramp-1959512358.html

Байден переговорил с Трампом после стрельбы на митинге

Байден переговорил с Трампом после стрельбы на митинге - РИА Новости, 14.07.2024

Байден переговорил с Трампом после стрельбы на митинге

Президент США Джо Байден переговорил по телефону со своим предшественником Дональдом Трампом после стрельбы на митинге экс-президента в Пенсильвании, сообщили в РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T05:35

2024-07-14T05:35

2024-07-14T08:19

в мире

пенсильвания

сша

джо байден

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил по телефону со своим предшественником Дональдом Трампом после стрельбы на митинге экс-президента в Пенсильвании, сообщили в Белом доме."Сегодня вечером президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом", – приводит слова чиновника американской администрации пул Белого дома.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959506681.html

пенсильвания

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T05:35 true PT1M33S

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