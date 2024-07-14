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Байден переговорил с Трампом после стрельбы на митинге
Байден переговорил с Трампом после стрельбы на митинге - РИА Новости, 14.07.2024
Байден переговорил с Трампом после стрельбы на митинге
Президент США Джо Байден переговорил по телефону со своим предшественником Дональдом Трампом после стрельбы на митинге экс-президента в Пенсильвании, сообщили в РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:35
2024-07-14T05:35
2024-07-14T08:19
в мире
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покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил по телефону со своим предшественником Дональдом Трампом после стрельбы на митинге экс-президента в Пенсильвании, сообщили в Белом доме."Сегодня вечером президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом", – приводит слова чиновника американской администрации пул Белого дома.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T05:35
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РИА Новости
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в мире, пенсильвания, сша, джо байден, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Байден переговорил с Трампом после стрельбы на митинге
Белый дом: Байден переговорил с Трампом после стрельбы на митинге в Пенсильвании
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил по телефону со своим предшественником Дональдом Трампом после стрельбы на митинге экс-президента в Пенсильвании, сообщили в Белом доме.
"Сегодня вечером президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом", – приводит слова чиновника американской администрации пул Белого дома.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.