https://ria.ru/20240714/tramp-1959511906.html

Экс-аналитик Пентагона прокомментировала стрельбу на митинге Трампа

Экс-аналитик Пентагона прокомментировала стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Экс-аналитик Пентагона прокомментировала стрельбу на митинге Трампа

Стрельба на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания – "тревожный сигнал", говорящий о том, насколько противники бывшего хозяина Белого... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T05:16

2024-07-14T05:16

2024-07-14T08:19

в мире

сша

пенсильвания

джо байден

дональд трамп

роберт кеннеди

министерство обороны сша

покушение на дональда трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Стрельба на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания – "тревожный сигнал", говорящий о том, насколько противники бывшего хозяина Белого дома обеспокоены предстоящими выборами в США, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Эта стрельба - тревожный сигнал о том, насколько серьезно демократические неоконсерваторы и "глубинное государство" обеспокоены предстоящими президентскими выборами… Это также является напоминанием о том, что администрация Байдена неоднократно отклоняла просьбы Роберта Кеннеди-младшего о защите секретной службы", – сказала Квятковски Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T05:16 true PT1M33S

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в мире, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, роберт кеннеди, министерство обороны сша, покушение на дональда трампа