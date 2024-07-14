https://ria.ru/20240714/tramp-1959511906.html
Экс-аналитик Пентагона прокомментировала стрельбу на митинге Трампа
Экс-аналитик Пентагона прокомментировала стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Экс-аналитик Пентагона прокомментировала стрельбу на митинге Трампа
Стрельба на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания – "тревожный сигнал", говорящий о том, насколько противники бывшего хозяина Белого... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T05:16
2024-07-14T05:16
2024-07-14T08:19
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Стрельба на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания – "тревожный сигнал", говорящий о том, насколько противники бывшего хозяина Белого дома обеспокоены предстоящими выборами в США, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Эта стрельба - тревожный сигнал о том, насколько серьезно демократические неоконсерваторы и "глубинное государство" обеспокоены предстоящими президентскими выборами… Это также является напоминанием о том, что администрация Байдена неоднократно отклоняла просьбы Роберта Кеннеди-младшего о защите секретной службы", – сказала Квятковски Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T05:16
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в мире, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, роберт кеннеди, министерство обороны сша, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Джо Байден, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Министерство обороны США, Покушение на Дональда Трампа
Экс-аналитик Пентагона прокомментировала стрельбу на митинге Трампа
Экс-аналитик Пентагона: стрельба на митинге Трампа стала тревожным сигналом
НЬЮ-ЙОРК, 14 июл – РИА Новости. Стрельба на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания – "тревожный сигнал", говорящий о том, насколько противники бывшего хозяина Белого дома обеспокоены предстоящими выборами в США, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.
"Эта стрельба - тревожный сигнал о том, насколько серьезно демократические неоконсерваторы и "глубинное государство" обеспокоены предстоящими президентскими выборами… Это также является напоминанием о том, что администрация Байдена
неоднократно отклоняла просьбы Роберта Кеннеди
-младшего о защите секретной службы", – сказала Квятковски
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика.