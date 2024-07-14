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Трамп покинул больницу после стрельбы на митинге, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2024
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04:58 14.07.2024 (обновлено: 08:18 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959510561.html
Трамп покинул больницу после стрельбы на митинге, пишут СМИ
Трамп покинул больницу после стрельбы на митинге, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2024
Трамп покинул больницу после стрельбы на митинге, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы на митинге в Пенсильвании, сообщает информационный портал BNO News. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T04:58
2024-07-14T08:18
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы на митинге в Пенсильвании, сообщает информационный портал BNO News. "Дональд Трамп выписан из больницы после стрельбы", - говорится в сообщении портала. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959506681.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Трамп покинул больницу после стрельбы на митинге, пишут СМИ

BNO News: Трампа выписали из больницы после стрельбы на митинге в Пенсильвании

© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы на митинге в Пенсильвании, сообщает информационный портал BNO News.
"Дональд Трамп выписан из больницы после стрельбы", - говорится в сообщении портала.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
СМИ узнали подробности о стрелке, устроившем стрельбу на митинге Трампа
03:31
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"В очередной раз". Боррель осудил нападение на Трампа
02:47
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденПокушение на Дональда Трампа
 
 
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