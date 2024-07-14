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"Потерял много крови". Трамп рассказал о своем ранении - РИА Новости, 14.07.2024
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03:53 14.07.2024 (обновлено: 08:27 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959507325.html
"Потерял много крови". Трамп рассказал о своем ранении
"Потерял много крови". Трамп рассказал о своем ранении - РИА Новости, 14.07.2024
"Потерял много крови". Трамп рассказал о своем ранении
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе на митинге в штате Пенсильвания получил ранение в ухо и... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:53
2024-07-14T08:27
в мире
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе на митинге в штате Пенсильвания получил ранение в ухо и потерял много крови, при этом сам стрелявший был нейтрализован."Пуля пронзила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы, и почувствовал, как пуля разрывает мою кожу", - написал Трамп.По заверениям экс-главы государства, он "потерял много крови". "Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране. На текущий момент о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно", - отметил политик-республиканец.Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания
"Потерял много крови". Трамп рассказал о своем ранении

Трамп заявил, что получил ранение в ухо и потерял много крови

© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе на митинге в штате Пенсильвания получил ранение в ухо и потерял много крови, при этом сам стрелявший был нейтрализован.
"Пуля пронзила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы, и почувствовал, как пуля разрывает мою кожу", - написал Трамп.
По заверениям экс-главы государства, он "потерял много крови". "Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране. На текущий момент о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно", - отметил политик-республиканец.
Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреСШАДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаПенсильвания
 
 
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