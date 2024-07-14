https://ria.ru/20240714/tramp-1959507325.html

"Потерял много крови". Трамп рассказал о своем ранении

"Потерял много крови". Трамп рассказал о своем ранении - РИА Новости, 14.07.2024

"Потерял много крови". Трамп рассказал о своем ранении

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе на митинге в штате Пенсильвания получил ранение в ухо и... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:53

2024-07-14T03:53

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покушение на дональда трампа

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе на митинге в штате Пенсильвания получил ранение в ухо и потерял много крови, при этом сам стрелявший был нейтрализован."Пуля пронзила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы, и почувствовал, как пуля разрывает мою кожу", - написал Трамп.По заверениям экс-главы государства, он "потерял много крови". "Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране. На текущий момент о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно", - отметил политик-республиканец.Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T03:53 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания