https://ria.ru/20240714/tramp-1959506969.html

Байден не располагает доказательствами покушения на Трампа

Байден не располагает доказательствами покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Байден не располагает доказательствами покушения на Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на его предшественника Дональда Трампа на митинге в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:39

2024-07-14T03:39

2024-07-14T08:26

в мире

пенсильвания

сша

дональд трамп

джо байден

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на его предшественника Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. "Я не имею достаточно информации на этот счет. У меня есть мнение, но я не располагаю какими-либо фактами",- сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом. Он оставил без внимания вопрос журналистов о том, стала ли стрельба на митинге Трампа, по его мнению, результатом слабой работы специальных служб.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959505471.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T03:39 true PT1M33S

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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа