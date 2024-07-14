https://ria.ru/20240714/tramp-1959500812.html
"Бесчеловечно". Президент Мексики осудил стрельбу на выступлении Трампа
"Бесчеловечно". Президент Мексики осудил стрельбу на выступлении Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
"Бесчеловечно". Президент Мексики осудил стрельбу на выступлении Трампа
Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в Х осудил стрельбу во время выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T02:01
2024-07-14T02:01
2024-07-14T08:31
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МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в Х осудил стрельбу во время выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в штате Пенсильвания, указав на иррациональность и бесчеловечность насилия."Что бы то ни было, мы осуждаем инцидент с бывшим президентом Дональдом Трампом. Насилие иррационально и бесчеловечно", - написал политик.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959500714.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T02:01
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в мире, мексика, пенсильвания, покушение на дональда трампа, дональд трамп, сша, андрес мануэль лопес обрадор
В мире, Мексика, Пенсильвания, Покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп, США, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
"Бесчеловечно". Президент Мексики осудил стрельбу на выступлении Трампа
Президент Мексики Обрадор осудил стрельбу на выступлении Трампа в Пенсильвании