https://ria.ru/20240714/tramp-1959500812.html

"Бесчеловечно". Президент Мексики осудил стрельбу на выступлении Трампа

"Бесчеловечно". Президент Мексики осудил стрельбу на выступлении Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

"Бесчеловечно". Президент Мексики осудил стрельбу на выступлении Трампа

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в Х осудил стрельбу во время выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T02:01

2024-07-14T02:01

2024-07-14T08:31

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пенсильвания

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МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в Х осудил стрельбу во время выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в штате Пенсильвания, указав на иррациональность и бесчеловечность насилия."Что бы то ни было, мы осуждаем инцидент с бывшим президентом Дональдом Трампом. Насилие иррационально и бесчеловечно", - написал политик.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959500714.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T02:01 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, мексика, пенсильвания, покушение на дональда трампа, дональд трамп, сша, андрес мануэль лопес обрадор