https://ria.ru/20240714/tramp-1959499663.html
Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа
Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа
Секретная служба США заявила, что ведет расследование инцидента со стрельбой, который произошел во время публичного выступления экс-президента Дональда Трампа... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T01:49
2024-07-14T01:49
2024-07-14T08:31
в мире
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
пенсильвания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499433_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_2e6a2fce726b1c851f8403f8484e3775.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Секретная служба США заявила, что ведет расследование инцидента со стрельбой, который произошел во время публичного выступления экс-президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, при этом сам политик находится в безопасности.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо."Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Энтони Гульельми.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959499789.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499433_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_95bb295122b0e5708a6074737da49293.jpg
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T01:49
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания
Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа
Секретная служба приняла меры защиты после стрельбы на митинге Трампа
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Секретная служба США заявила, что ведет расследование инцидента со стрельбой, который произошел во время публичного выступления экс-президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, при этом сам политик находится в безопасности.
Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
"Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Энтони Гульельми.