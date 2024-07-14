https://ria.ru/20240714/tramp-1959499663.html

Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа

Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа

Секретная служба США заявила, что ведет расследование инцидента со стрельбой, который произошел во время публичного выступления экс-президента Дональда Трампа... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T01:49

2024-07-14T01:49

2024-07-14T08:31

в мире

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Секретная служба США заявила, что ведет расследование инцидента со стрельбой, который произошел во время публичного выступления экс-президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, при этом сам политик находится в безопасности.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо."Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Энтони Гульельми.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959499789.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T01:49 true PT1M33S

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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания