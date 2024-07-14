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Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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01:49 14.07.2024 (обновлено: 08:31 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959499663.html
Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа
Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа
Секретная служба США заявила, что ведет расследование инцидента со стрельбой, который произошел во время публичного выступления экс-президента Дональда Трампа... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T01:49
2024-07-14T08:31
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Секретная служба США заявила, что ведет расследование инцидента со стрельбой, который произошел во время публичного выступления экс-президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, при этом сам политик находится в безопасности.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо."Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Энтони Гульельми.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, пенсильвания
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Пенсильвания
Секретная служба ведет расследование после инцидента на митинге Трампа

Секретная служба приняла меры защиты после стрельбы на митинге Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Секретная служба США заявила, что ведет расследование инцидента со стрельбой, который произошел во время публичного выступления экс-президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, при этом сам политик находится в безопасности.
Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
"Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. Сейчас Секретная служба проводит активное расследование, дополнительная информация будет опубликована по мере появления", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Энтони Гульельми.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреСШАДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаПенсильвания
 
 
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