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Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000 - РИА Новости, 14.07.2024
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09:12 14.07.2024 (обновлено: 10:59 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/su-34-1959528849.html
Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000
Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000 - РИА Новости, 14.07.2024
Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север",... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:12
2024-07-14T10:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексей леонков
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны. &quot;Удар наносился авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения&quot;, — уточнили в ведомстве.После успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. По результатам объективного контроля цель поражена. "ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели — долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы", — рассказал летчик Су-34. Кроме того, Минобороны показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно момент сброса бомбы с истребителя, раскрытие крыльев УМПК и начало планирования снаряда. Также продемонстрированы попадание в цель и взрыв, вызванный боеприпасом. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника. Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника. В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие. ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО.
https://ria.ru/20240630/vsu-1956463504.html
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60
353
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Удар планирующей бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ
Су-34 нанес удар планирующей бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило Минобороны.
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безопасность, россия, алексей леонков, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексей Леонков, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ авиабомбой ФАБ-3000

Минобороны показало кадры с ударом авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВСУ

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны.
«

"Удар наносился авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — уточнили в ведомстве.

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После успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
По результатам объективного контроля цель поражена.
"ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели — долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы", — рассказал летчик Су-34.
Кроме того, Минобороны показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно момент сброса бомбы с истребителя, раскрытие крыльев УМПК и начало планирования снаряда. Также продемонстрированы попадание в цель и взрыв, вызванный боеприпасом.
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Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника.
Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника.
В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО.
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