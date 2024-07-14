https://ria.ru/20240714/strelok-1959515721.html

Стало известно, кто пытался убить Трампа

Стало известно, кто пытался убить Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Стало известно, кто пытался убить Трампа

Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, пишет газета New York Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T07:02

2024-07-14T07:02

2024-07-14T14:20

в мире

покушение на дональда трампа

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, пишет газета New York Post со ссылкой на источники."Стрелок, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс", — уточнили в материале.Собеседники газеты уточнили, что подозреваемый находился на крыше промышленного предприятия в примерно 100 метрах от сцены.Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html

сша

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T07:02 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, покушение на дональда трампа, дональд трамп, сша