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Стало известно, кто пытался убить Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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07:02 14.07.2024 (обновлено: 14:20 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/strelok-1959515721.html
Стало известно, кто пытался убить Трампа
Стало известно, кто пытался убить Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Стало известно, кто пытался убить Трампа
Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, пишет газета New York Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:02
2024-07-14T14:20
в мире
покушение на дональда трампа
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, пишет газета New York Post со ссылкой на источники."Стрелок, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс", — уточнили в материале.Собеседники газеты уточнили, что подозреваемый находился на крыше промышленного предприятия в примерно 100 метрах от сцены.Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, покушение на дональда трампа, дональд трамп, сша
В мире, Покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп, США
Стало известно, кто пытался убить Трампа

NYP: стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.
"Стрелок, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс", — уточнили в материале.
Собеседники газеты уточнили, что подозреваемый находился на крыше промышленного предприятия в примерно 100 метрах от сцены.
Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Стрелка ликвидировали, он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреПокушение на Дональда ТрампаДональд ТрампСША
 
 
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