https://ria.ru/20240714/ssha-1959559308.html

Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа

Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа

Известный американский блогер Джексон Хинкл после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа опубликовал в социальной сети X его фотографию и премьера... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:41

2024-07-14T12:41

2024-07-14T12:44

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Известный американский блогер Джексон Хинкл после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа опубликовал в социальной сети X его фотографию и премьера Словакии Роберта Фицо, недавно пережившего покушение, и написал, что, "если попытаться оставить третью мировую войну, то они попробуют вас убить". "Если вы попытаетесь остановить третью мировую войну, они попробуют вас убить", - написал Хинкл, прикрепив к посту фотографии Трампа и Фицо. Блогер не уточнил, кого он подразумевает под "они". Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959557190.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959528201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, словакия, дональд трамп, джексон хинкл, роберт фицо, фбр, покушение на дональда трампа