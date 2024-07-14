Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа
Блогер Джексон Хинкл: захотите остановить третью мировую, вас попробуют убить
© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Известный американский блогер Джексон Хинкл после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа опубликовал в социальной сети X его фотографию и премьера Словакии Роберта Фицо, недавно пережившего покушение, и написал, что, "если попытаться оставить третью мировую войну, то они попробуют вас убить".
"Если вы попытаетесь остановить третью мировую войну, они попробуют вас убить", - написал Хинкл, прикрепив к посту фотографии Трампа и Фицо. Блогер не уточнил, кого он подразумевает под "они".
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.