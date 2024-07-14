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Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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12:41 14.07.2024 (обновлено: 12:44 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/ssha-1959559308.html
Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа
Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа
Известный американский блогер Джексон Хинкл после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа опубликовал в социальной сети X его фотографию и премьера... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:41
2024-07-14T12:44
в мире
сша
пенсильвания
словакия
дональд трамп
джексон хинкл
роберт фицо
фбр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Известный американский блогер Джексон Хинкл после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа опубликовал в социальной сети X его фотографию и премьера Словакии Роберта Фицо, недавно пережившего покушение, и написал, что, "если попытаться оставить третью мировую войну, то они попробуют вас убить". "Если вы попытаетесь остановить третью мировую войну, они попробуют вас убить", - написал Хинкл, прикрепив к посту фотографии Трампа и Фицо. Блогер не уточнил, кого он подразумевает под "они". Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959557190.html
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в мире, сша, пенсильвания, словакия, дональд трамп, джексон хинкл, роберт фицо, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Словакия, Дональд Трамп, Джексон Хинкл, Роберт Фицо, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа

Блогер Джексон Хинкл: захотите остановить третью мировую, вас попробуют убить

© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Известный американский блогер Джексон Хинкл после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа опубликовал в социальной сети X его фотографию и премьера Словакии Роберта Фицо, недавно пережившего покушение, и написал, что, "если попытаться оставить третью мировую войну, то они попробуют вас убить".
"Если вы попытаетесь остановить третью мировую войну, они попробуют вас убить", - написал Хинкл, прикрепив к посту фотографии Трампа и Фицо. Блогер не уточнил, кого он подразумевает под "они".
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа
12:19
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреСШАПенсильванияСловакияДональд ТрампДжексон ХинклРоберт ФицоФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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