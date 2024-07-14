https://ria.ru/20240714/ssha-1959552895.html
Точки соприкосновения с США пока возможно находить, заявил Песков
Точки соприкосновения с США пока возможно находить, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Точки соприкосновения с США пока возможно находить, заявил Песков
Точки соприкосновения с США пока возможно находить, сейчас в основном работают военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:39
2024-07-14T11:39
2024-07-14T11:48
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Точки соприкосновения с США пока возможно находить, сейчас в основном работают военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно же, возможно", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, возможно ли сейчас находить точки соприкосновения с США, видео опубликовано в его Telegram-канале."Если бы это было невозможно, такая профессия, как дипломатия, давно бы умерла за ненадобностью", - пояснил он."Сейчас в основном работают военные и военные дипломаты", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959553801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, дмитрий песков, россия, в мире
США, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Точки соприкосновения с США пока возможно находить, заявил Песков
Песков: точки соприкосновения с США можно найти, над этим работают дипломаты