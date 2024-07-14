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В МИД прокомментировали покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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08:51 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html
В МИД прокомментировали покушение на Трампа
В МИД прокомментировали покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В МИД прокомментировали покушение на Трампа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа напомнила, что в США стимулируют РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T08:51
2024-07-14T08:51
в мире
сша
россия
пенсильвания
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам. "Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", - написала Захарова. Она также сослалась на свое сообщение, написанное в мае, в котором отмечает, что в США "открыто заявляют о "необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа", критикуя легитимность выборов в РФ, но не задаются вопросом о легитимности выборов в своей стране. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/simonyan-1959513616.html
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в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, мария захарова, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Россия, Пенсильвания, Дональд Трамп, Мария Захарова, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В МИД прокомментировали покушение на Трампа

МИД: в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.
"Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", - написала Захарова.
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Она также сослалась на свое сообщение, написанное в мае, в котором отмечает, что в США "открыто заявляют о "необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа", критикуя легитимность выборов в РФ, но не задаются вопросом о легитимности выборов в своей стране.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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В миреСШАРоссияПенсильванияДональд ТрампМария ЗахароваДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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