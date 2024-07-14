https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html

В МИД прокомментировали покушение на Трампа

В МИД прокомментировали покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В МИД прокомментировали покушение на Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа напомнила, что в США стимулируют РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T08:51

2024-07-14T08:51

2024-07-14T08:51

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам. "Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", - написала Захарова. Она также сослалась на свое сообщение, написанное в мае, в котором отмечает, что в США "открыто заявляют о "необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа", критикуя легитимность выборов в РФ, но не задаются вопросом о легитимности выборов в своей стране. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/simonyan-1959513616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, мария захарова, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа