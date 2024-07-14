В МИД прокомментировали покушение на Трампа
МИД: в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.
"Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", - написала Захарова.
Она также сослалась на свое сообщение, написанное в мае, в котором отмечает, что в США "открыто заявляют о "необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа", критикуя легитимность выборов в РФ, но не задаются вопросом о легитимности выборов в своей стране.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.