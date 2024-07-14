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Покушавшийся на жизнь Трампа мог действовать в одиночку, заявила полиция - РИА Новости, 14.07.2024
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08:03 14.07.2024 (обновлено: 08:21 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/ssha-1959519504.html
Покушавшийся на жизнь Трампа мог действовать в одиночку, заявила полиция
Покушавшийся на жизнь Трампа мог действовать в одиночку, заявила полиция - РИА Новости, 14.07.2024
Покушавшийся на жизнь Трампа мог действовать в одиночку, заявила полиция
Стрелок на митинге экс-президента США Дональда Трампа, вероятно, действовал в одиночку, однако полиция ищет других возможных подозреваемых, следует из заявления РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T08:03
2024-07-14T08:21
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стрелок на митинге экс-президента США Дональда Трампа, вероятно, действовал в одиночку, однако полиция ищет других возможных подозреваемых, следует из заявления полиции штата. Ранее газета New York Post со ссылкой на источники писала, что стрельбу на митинге Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены. "Мы абсолютно не считаем самим собой разумеющимся, что это было нападение одного человека, и поэтому мы будем искать любую дополнительную информацию, которая может указать нам на кого-либо еще, кто мог приложить к этому руку", - заявили в полиции. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959514758.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа
Покушавшийся на жизнь Трампа мог действовать в одиночку, заявила полиция

Полиция ищет других возможных подозреваемых в стрельбе на митинге Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стрелок на митинге экс-президента США Дональда Трампа, вероятно, действовал в одиночку, однако полиция ищет других возможных подозреваемых, следует из заявления полиции штата.
Ранее газета New York Post со ссылкой на источники писала, что стрельбу на митинге Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены.
"Мы абсолютно не считаем самим собой разумеющимся, что это было нападение одного человека, и поэтому мы будем искать любую дополнительную информацию, которая может указать нам на кого-либо еще, кто мог приложить к этому руку", - заявили в полиции.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
06:35
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
На митинге Трампа, предположительно, погиб один человек
02:09
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденПокушение на Дональда Трампа
 
 
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