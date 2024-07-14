"Сделаем все". Конгрессмены задали жесткие вопросы на встрече с Байденом
Конгрессмены заявили, что изложили Байдену опасения насчет его участия в выборах
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Группа конгрессменов США, представляющая "Прогрессивный кокус Конгресса" (CPC), накануне провела дискуссию с президентом Джо Байденом, во время которой которой изложила ему свои опасения о перспективах переизбрания политика, говорится в обнародованном заявлении законодателей.
"Сегодня члены CPC провели продуктивную и насыщенную дискуссию с президентом Байденом. <...> Мы прямо изложили президенту наши опасения и задали ему ряд жестких вопросов относительно дальнейших перспектив. Мы ценим его готовность дать обоснованные ответы и развеять опасения наших членов", — указано в материале.
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Законодатели подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничать с администрацией и "сделать все, чтобы одержать победу над (экс-президентом) Дональдом Трампом". Последний выступает ключевым соперником Байдена на запланированных в ноябре выборах главы государства.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Политик запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться выдвигать действующего президента и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике будет тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и отказываться от борьбы за кресло хозяина Белого дома. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
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