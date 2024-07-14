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"Сделаем все". Конгрессмены задали жесткие вопросы на встрече с Байденом - РИА Новости, 14.07.2024
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00:27 14.07.2024 (обновлено: 09:45 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/ssha-1959496517.html
"Сделаем все". Конгрессмены задали жесткие вопросы на встрече с Байденом
"Сделаем все". Конгрессмены задали жесткие вопросы на встрече с Байденом - РИА Новости, 14.07.2024
"Сделаем все". Конгрессмены задали жесткие вопросы на встрече с Байденом
Группа конгрессменов США, представляющая "Прогрессивный кокус Конгресса" (CPC), накануне провела дискуссию с президентом Джо Байденом, во время которой которой... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T00:27
2024-07-14T09:45
в мире
атланта
джо байден
дональд трамп
конгресс сша
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Группа конгрессменов США, представляющая "Прогрессивный кокус Конгресса" (CPC), накануне провела дискуссию с президентом Джо Байденом, во время которой которой изложила ему свои опасения о перспективах переизбрания политика, говорится в обнародованном заявлении законодателей. "Сегодня члены CPC провели продуктивную и насыщенную дискуссию с президентом Байденом. &lt;...&gt; Мы прямо изложили президенту наши опасения и задали ему ряд жестких вопросов относительно дальнейших перспектив. Мы ценим его готовность дать обоснованные ответы и развеять опасения наших членов", — указано в материале. Законодатели подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничать с администрацией и "сделать все, чтобы одержать победу над (экс-президентом) Дональдом Трампом". Последний выступает ключевым соперником Байдена на запланированных в ноябре выборах главы государства.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Политик запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться выдвигать действующего президента и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике будет тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и отказываться от борьбы за кресло хозяина Белого дома. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
https://ria.ru/20240713/biden-1959474728.html
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в мире, атланта, джо байден, дональд трамп, конгресс сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Конгресс США, Выборы президента США — 2024
"Сделаем все". Конгрессмены задали жесткие вопросы на встрече с Байденом

Конгрессмены заявили, что изложили Байдену опасения насчет его участия в выборах

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Группа конгрессменов США, представляющая "Прогрессивный кокус Конгресса" (CPC), накануне провела дискуссию с президентом Джо Байденом, во время которой которой изложила ему свои опасения о перспективах переизбрания политика, говорится в обнародованном заявлении законодателей.
"Сегодня члены CPC провели продуктивную и насыщенную дискуссию с президентом Байденом. <...> Мы прямо изложили президенту наши опасения и задали ему ряд жестких вопросов относительно дальнейших перспектив. Мы ценим его готовность дать обоснованные ответы и развеять опасения наших членов", — указано в материале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена
Вчера, 19:58
Законодатели подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничать с администрацией и "сделать все, чтобы одержать победу над (экс-президентом) Дональдом Трампом". Последний выступает ключевым соперником Байдена на запланированных в ноябре выборах главы государства.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Политик запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться выдвигать действующего президента и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике будет тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и отказываться от борьбы за кресло хозяина Белого дома. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
Вчера, 08:00
 
В миреАтлантаДжо БайденДональд ТрампКонгресс СШАВыборы президента США — 2024
 
 
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