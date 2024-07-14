https://ria.ru/20240714/sochi-1959651620.html
Полиция в Сочи задержала мужчину, гнавшегося за машиной с ножом
Полиция в Сочи задержала мужчину, гнавшегося за машиной с ножом - РИА Новости, 14.07.2024
Полиция в Сочи задержала мужчину, гнавшегося за машиной с ножом
Сочинские правоохранители задержали мужчину с ножом, который гнавшись за автомобилем по улице, разбил в нем два боковых стекла, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:33
2024-07-14T22:33
2024-07-14T22:33
происшествия
сочи
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СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Сочинские правоохранители задержали мужчину с ножом, который гнавшись за автомобилем по улице, разбил в нем два боковых стекла, сообщили в пресс-службе городского УВД. Инцидент произошел вечером 14 июля в микрорайоне Светлана. Об агрессоре в полицию сообщили очевидцы. Предварительно установлено, что сочинец, догнав автомобиль, ударил ножом в лобовое стекло, а затем разбил в нем два боковых. "На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды полиции. Прибывшие сотрудники ППС задержали 29-летнего сочинца и доставили в отдел полиции", - говорится в Telegram-канале УВД курорта. Детали произошедшего устанавливаются, проводится проверка, уточнили в полиции. Микрорайон Светлана располагается близ крупных известных гостиниц Сочи, парка имени Фрунзе, Зимнего театра. Это один из популярных районов среди туристов.
https://ria.ru/20240625/krasnodar-1955308256.html
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сочи
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происшествия, сочи
Полиция в Сочи задержала мужчину, гнавшегося за машиной с ножом
В Сочи задержали мужчину, гнавшегося за авто с ножом и разбившего в нем 2 стекла