https://ria.ru/20240714/sochi-1959651620.html

Полиция в Сочи задержала мужчину, гнавшегося за машиной с ножом

Полиция в Сочи задержала мужчину, гнавшегося за машиной с ножом - РИА Новости, 14.07.2024

Полиция в Сочи задержала мужчину, гнавшегося за машиной с ножом

Сочинские правоохранители задержали мужчину с ножом, который гнавшись за автомобилем по улице, разбил в нем два боковых стекла, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:33

2024-07-14T22:33

2024-07-14T22:33

происшествия

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg

СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Сочинские правоохранители задержали мужчину с ножом, который гнавшись за автомобилем по улице, разбил в нем два боковых стекла, сообщили в пресс-службе городского УВД. Инцидент произошел вечером 14 июля в микрорайоне Светлана. Об агрессоре в полицию сообщили очевидцы. Предварительно установлено, что сочинец, догнав автомобиль, ударил ножом в лобовое стекло, а затем разбил в нем два боковых. "На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды полиции. Прибывшие сотрудники ППС задержали 29-летнего сочинца и доставили в отдел полиции", - говорится в Telegram-канале УВД курорта. Детали произошедшего устанавливаются, проводится проверка, уточнили в полиции. Микрорайон Светлана располагается близ крупных известных гостиниц Сочи, парка имени Фрунзе, Зимнего театра. Это один из популярных районов среди туристов.

https://ria.ru/20240625/krasnodar-1955308256.html

https://ria.ru/20240623/velosipedist-1954846827.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи