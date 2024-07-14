СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа не имел связей с террористами
NYT: подозреваемый в покушении на Трампа не имел связей с террористами
© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Признаков того, что подозреваемый в совершении покушения на экс-президента Дональда Трампа относился к какой-либо террористической организации, нет, сообщает издание New York Times со ссылкой на источник.
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"Первоначальных признаков того, что 20-летний подозреваемый стрелок имел какие-либо связи с местным или зарубежными террористическими организациями или действовал от имени иностранного государства, не было", - заявил изданию высокопоставленный американский чиновник.
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Источник добавил газете, что федеральные расследования продолжают проверять его прошлое на предмет выявления подсказки.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.