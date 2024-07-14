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На Западе вспомнили зловещие слова Байдена после покушения на Трампа
На Западе вспомнили зловещие слова Байдена после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
На Западе вспомнили зловещие слова Байдена после покушения на Трампа
Президент США Джо Байден заявлял о намерении сделать Дональда Трампа мишенью, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:50
2024-07-14T09:50
2024-07-14T09:50
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявлял о намерении сделать Дональда Трампа мишенью, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Джо Байден несколько дней назад заявил: "Мы не будем больше говорить о дебатах, пора сделать Трампа мишенью", — указал он.Как сообщило восьмого июля издание Politico, Байден так высказался о Трампе, обращаясь к спонсорам его предвыборной кампании.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T09:50
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В мире, Дональд Трамп, США, Пенсильвания, Джо Байден, Чей Боуз, Politico, Покушение на Дональда Трампа, Политика
На Западе вспомнили зловещие слова Байдена после покушения на Трампа
Журналист Боуз напомнил о словах Байдена сделать Трампа мишенью