https://ria.ru/20240714/simonyan-1959513616.html

Симоньян прокомментировала стрельбу на митинге Трампа

Симоньян прокомментировала стрельбу на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Симоньян прокомментировала стрельбу на митинге Трампа

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа, отметила в РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T06:13

2024-07-14T06:13

2024-07-14T08:19

в мире

сша

пенсильвания

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дональд трамп

маргарита симоньян

джо байден

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа, отметила в Telegram-канале, что когда способы избавиться от неудобного политика исчерпаны, "в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд". Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. "Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд", — написала Симоньян. Ли Харви Освальд, как установило расследование, в 1963 году застрелил президента США Джона Кеннеди. Освальд был застрелен через два дня после задержания. "Наблюдать за Америкой - как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия и они повторяются из серии в серию, но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть", — добавила медиаменеджер.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959504842.html

https://ria.ru/20240714/mask-1959508163.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T06:13 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, пенсильвания, америка, дональд трамп, маргарита симоньян, джо байден