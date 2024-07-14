https://ria.ru/20240714/saks-1959535601.html

В США напомнили о словах Такера Карлсона о вероятном покушении на Трампа

В США напомнили о словах Такера Карлсона о вероятном покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В США напомнили о словах Такера Карлсона о вероятном покушении на Трампа

Предупреждение журналиста Такера Карлсона о возможном покушении на бывшего президента США оказалось верным, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T09:45

2024-07-14T09:45

2024-07-14T09:59

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

такер карлсон

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Предупреждение журналиста Такера Карлсона о возможном покушении на бывшего президента США оказалось верным, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети Х."Такер был прав", — подчеркнул он.В конце мая Карлсон написал в соцсети Х, что Дональд Трамп сможет победить на президентских выборах в ноябре, если только его не убьют до этого.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959524144.html

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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T09:45 true PT1M33S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, такер карлсон