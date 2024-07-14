https://ria.ru/20240714/rs-1959563379.html

"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России

"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России - РИА Новости, 14.07.2024

"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России

Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:11

2024-07-14T13:11

2024-07-14T13:11

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем", — отметил он.Малли подчеркнул, что Киев не исключает переговоров с Россией, вероятно, из-за провала швейцарского саммита по Украине. По его мнению, отсутствие многих стран, в первую очередь Китая, на последнем саммите из-за того, что представители России там не присутствовали, заставило Киев действовать более оперативно.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959506003.html

https://ria.ru/20240714/etap-1959509718.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин