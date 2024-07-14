"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России
RS: Украина не исключает начала переговоров с Россией
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
"В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем", — отметил он.
Малли подчеркнул, что Киев не исключает переговоров с Россией, вероятно, из-за провала швейцарского саммита по Украине. По его мнению, отсутствие многих стран, в первую очередь Китая, на последнем саммите из-за того, что представители России там не присутствовали, заставило Киев действовать более оперативно.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.