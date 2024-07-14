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"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России - РИА Новости, 14.07.2024
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13:11 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/rs-1959563379.html
"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России
"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России - РИА Новости, 14.07.2024
"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России
Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:11
2024-07-14T13:11
в мире
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россия
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем", — отметил он.Малли подчеркнул, что Киев не исключает переговоров с Россией, вероятно, из-за провала швейцарского саммита по Украине. По его мнению, отсутствие многих стран, в первую очередь Китая, на последнем саммите из-за того, что представители России там не присутствовали, заставило Киев действовать более оперативно.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959506003.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России

RS: Украина не исключает начала переговоров с Россией

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл РИА Новости. Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
"В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем", — отметил он.
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Малли подчеркнул, что Киев не исключает переговоров с Россией, вероятно, из-за провала швейцарского саммита по Украине. По его мнению, отсутствие многих стран, в первую очередь Китая, на последнем саммите из-за того, что представители России там не присутствовали, заставило Киев действовать более оперативно.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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