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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T07:57

2024-07-14T07:57

2024-07-14T09:04

специальная военная операция на украине

брянская область

почепский район

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.Позднее в Минобороны РФ уточнили, что над Брянской областью был уничтожен беспилотник самолётного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

почепский район

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брянская область, почепский район, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз