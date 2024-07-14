https://ria.ru/20240714/pvo-1959519113.html
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:57
2024-07-14T07:57
2024-07-14T09:04
специальная военная операция на украине
брянская область
почепский район
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.Позднее в Минобороны РФ уточнили, что над Брянской областью был уничтожен беспилотник самолётного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
почепский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, почепский район, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Почепский район, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз: над Почепским районом Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ