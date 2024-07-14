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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 14.07.2024 (обновлено: 09:04 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pvo-1959519113.html
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T07:57
2024-07-14T09:04
специальная военная операция на украине
брянская область
почепский район
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.Позднее в Минобороны РФ уточнили, что над Брянской областью был уничтожен беспилотник самолётного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, почепский район, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Почепский район, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Богомаз: над Почепским районом Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
Позднее в Минобороны РФ уточнили, что над Брянской областью был уничтожен беспилотник самолётного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПочепский районБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияАлександр Богомаз
 
 
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