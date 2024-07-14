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Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 14.07.2024
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16:39 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/putin-1959600816.html
Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры
Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 14.07.2024
Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны и проведёт совещание по... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:39
2024-07-14T16:39
россия
владимир путин
павел зарубин
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны и проведёт совещание по экономическим вопросам, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале Россия 1. Отрывок телепрограммы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Также в графике президента значится совещание с членами Совбеза РФ. Кроме этого, на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который обычно является важным поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы, отмечает телеканал.
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россия, владимир путин, павел зарубин, экономика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Экономика
Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры

Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны и проведёт совещание по экономическим вопросам, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале Россия 1.
Отрывок телепрограммы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Также в графике президента значится совещание с членами Совбеза РФ.
Кроме этого, на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который обычно является важным поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы, отмечает телеканал.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота
7 июля, 10:20
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинЭкономика
 
 
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