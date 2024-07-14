https://ria.ru/20240714/putin-1959600816.html

Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры

Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 14.07.2024

Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны и проведёт совещание по... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:39

2024-07-14T16:39

2024-07-14T16:39

россия

владимир путин

павел зарубин

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны и проведёт совещание по экономическим вопросам, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале Россия 1. Отрывок телепрограммы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Также в графике президента значится совещание с членами Совбеза РФ. Кроме этого, на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который обычно является важным поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20240707/putin-1957988325.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, павел зарубин, экономика