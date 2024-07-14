https://ria.ru/20240714/putin-1959600816.html
Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры
Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 14.07.2024
Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны и проведёт совещание по... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:39
2024-07-14T16:39
2024-07-14T16:39
россия
владимир путин
павел зарубин
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны и проведёт совещание по экономическим вопросам, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале Россия 1. Отрывок телепрограммы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Также в графике президента значится совещание с членами Совбеза РФ. Кроме этого, на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который обычно является важным поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы, отмечает телеканал.
https://ria.ru/20240707/putin-1957988325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, экономика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Экономика
Путин на следующей неделе откроет объекты транспортной инфраструктуры
Путин на следующей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры